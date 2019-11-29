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29 листопада 2019, пʼятниця, 19:58 14
Силові структури 2019-11-29T20:36:17+02:00
Українські Новини
Загострення в зоні ООС: у п'ятницю Донбасі загинув військовий

Загострення в зоні ООС: у п'ятницю Донбасі загинув військовий

ООС, Бойовики, обстріли в зоні ООС, війна на Донбасі, Втрати в зоні ООС
Свічка Фото: pixabay.com
Свічка Фото: pixabay.com

Бойовики 4 рази обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) у п'ятницю, 29 листопада, 1 український військовослужбовець загинув.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - сказано в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" бойовики 1 раз обстріляли українські позиції біля Кримського.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 3 обстріли з укріплень Об'єднаних сил біля Водяного і Широкиного.

На ділянці розведення №1 (Станиця Луганська) пункт пропуску відвідала делегація Словаччини на чолі з головою Організації з безпеки і співробітництва в Європі, міністром закордонних та європейських справ Словаччини Мирославом Лайчаком.

На ділянці розведення №2, в районі населеного пункту Золоте Луганської області, здійснюються заходи моніторингу дотримання режиму тиші.

На ділянці розведення №3, в районі населеного пункту Богданівка Донецької області, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій розбирають зміцнення.

Як повідомляли Українські Новини, 10 бойовиків були убиті і 15 поранені внаслідлок бойових дій в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) з 22 по 28 листопада.

11 листопада практична фаза розведення військ завершилася в районі Петровського і Богданівки. А в Генштабі заявили, що після розведення військ в Золотому обстрілів не було.

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