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29 листопада 2019, пʼятниця, 19:37 11
Кабмін 2019-11-29T20:30:02+02:00
Українські Новини
Гончарук пообіцяв оцифрувати всю Україну в наступному році

Гончарук пообіцяв оцифрувати всю Україну в наступному році

Оцифровка, держава у смартфоні, Олексій Гончарук
Оцифровка України. Фото: facebook.com/PMHoncharuk
Оцифровка України. Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що всю територію України оцифрують в 2020 році.

Про це прем'єр написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Міжнародний тендер на здійснення такої аерофотозйомки вже оголошено. Це означає, що Україна матиме якісні й точні 3D-моделі лісових масивів, виробничих споруд, а також класифікації будівель, рослинності, ліній електромереж та багато іншого. Уся зібрана інформація стане в нагоді в рамках запуску земельної реформи — кадастри природних ресурсів і топографічні карти матимуть достовірні дані про території. Їх використовуватимуть і в проектуванні українських доріг. Це здешевить процес і зекономить час на будівництво, натомість - якість лише зросте. Завдяки аерофотозйомці можна буде ефективно зрошувати землі, що позитивно вплине на врожайність. Окрім того, держава зможе попереджати наслідки й ефективно реагувати в разі складних погодних ситуацій - затоплень, повеней, землетрусів", - написав він.

Гончарук очікує, що це зможе допомогти у залученні інвесторів, які зможуть вкладати гроші в українську інфраструктуру.

Як повідомляли Українські Новини, у проекті державного бюджету на 2020 рік кошти на проект "держава в смартфоні" не передбачені.

Одне з найдорожчих рекламних агентств буде робити з України "країну в смартфоні".

 

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