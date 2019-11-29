Міністр Бородянський дасть дружині Порошенка розподілити 150 млн гривень на кіно

Державний бюджет на 2020 рік передбачає фінансування Державного агентства з питань кіно на суму 800 млн гривень.

Про це міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський сказав в під час презентації результатів аналізу ефективності державної підтримки кінематографії за 5 років, передають Українські Новини.

"800 млн гривень (передбачено) Держкіно і ще близько 150 - в УКФ (Український культурний фонд)", - сказав він.

Міністр висловив надію, що фінанси суспільного мовника також будуть задіяні в кіновиробництві.

"Плюс ми сподіваємося, що громадський мовник також буде активним гравцем на ринку і також гроші громадського мовника будуть задіяні у виготовленні серіалів, в першу чергу", - підкреслив він.

Згідно аналізу держфінансування кінематографії, з 2015 року Держкіно виділив 1,6 млрд гривень на підтримку виробництва 224 фільмів 92 продюсерам.

При цьому касові збори фінансуються агентством фільмів становили 265,5 млн гривень і 33,8 млн гривень було повернуто продюсерами в Держкіно.

Найбільше коштів у відсотковому співвідношенні до Держкіно повернуто після виходу фільму "Скажене весілля" (продюсер - Юрій Горбунов) – 113%, або 1,3 млн гривень з 1,2 млн гривень профінансованих Держкіно.

При цьому фільм "Я, ти, він, вона", продюсером якого виступив Президент Володимир Зеленський, повернув у Держкіно 75% з профінансованою агентством суми - 13,3 млн гривень з 17,6 млн гривень; а 4,1 млн гривень з 12,8 млн гривень, профінансованих Держкіно, повернув фільм "Секс і нічого особистого" (продюсери - Владислав Ряшин та Юрій Мінзянов).

При цьому Бородянський підкреслив, що за 5 років не було побудовано системи зобов'язань продюсерів щодо отриманих від агентства грошей.

"Коли продюсер отримує гроші, ні зобов'язань по кількості глядачів, за кількістю повернених коштів, ніяких зобов'язань як таких. Загальне зобов'язання - щоб фільм вийшов", - сказав він.

Міністр зазначив, що до першого пітчингу (презентації кінопроекту з метою знаходження інвесторів) у 2020 році зобов'язання продюсерів будуть прописані в контракті.

За словами міністра, презентації з аналізу фінансування кіно мають намір організовувати раз в 6 місяців.

Відзначимо, що дружина Петра Порошенка Марина очолює наглядову раду Українського культурного фонду, якому Бородянський виділить близько 150 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, режисер "Слуги народу" Кирющенко хоче очолити Держкіно.

Раніше Держкіно дало 27 млн помічникові Зеленського на фільми з участю Боклана з "Слуги народу".

Тим часом український культурний фонд, який розподіляє 700 млн бюджетних коштів, продовжує очолювати Марина Порошенко.