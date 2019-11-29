підписатися на розсилку
23.85 24.15
26.05 26.55
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Міністр Бородянський дасть дружині Порошенка розподілити 150 млн гривень на кіно
29 листопада 2019, пʼятниця, 19:22 10
Економіка 2019-11-29T20:44:40+02:00
Українські Новини
Міністр Бородянський дасть дружині Порошенка розподілити 150 млн гривень на кіно

Міністр Бородянський дасть дружині Порошенка розподілити 150 млн гривень на кіно

Марина Порошенко, Петро Порошенко, Держкіно, Володимир Бородянський
Бюджет. Фото: bank.gov.ua
Бюджет. Фото: bank.gov.ua

Державний бюджет на 2020 рік передбачає фінансування Державного агентства з питань кіно на суму 800 млн гривень.

Про це міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський сказав в під час презентації результатів аналізу ефективності державної підтримки кінематографії за 5 років, передають Українські Новини.

"800 млн гривень (передбачено) Держкіно і ще близько 150 - в УКФ (Український культурний фонд)", - сказав він.

Міністр висловив надію, що фінанси суспільного мовника також будуть задіяні в кіновиробництві.

"Плюс ми сподіваємося, що громадський мовник також буде активним гравцем на ринку і також гроші громадського мовника будуть задіяні у виготовленні серіалів, в першу чергу", - підкреслив він.

Згідно аналізу держфінансування кінематографії, з 2015 року Держкіно виділив 1,6 млрд гривень на підтримку виробництва 224 фільмів 92 продюсерам.

При цьому касові збори фінансуються агентством фільмів становили 265,5 млн гривень і 33,8 млн гривень було повернуто продюсерами в Держкіно.

Найбільше коштів у відсотковому співвідношенні до Держкіно повернуто після виходу фільму "Скажене весілля" (продюсер - Юрій Горбунов) – 113%, або 1,3 млн гривень з 1,2 млн гривень профінансованих Держкіно.

При цьому фільм "Я, ти, він, вона", продюсером якого виступив Президент Володимир Зеленський, повернув у Держкіно 75% з профінансованою агентством суми - 13,3 млн гривень з 17,6 млн гривень; а 4,1 млн гривень з 12,8 млн гривень, профінансованих Держкіно, повернув фільм "Секс і нічого особистого" (продюсери - Владислав Ряшин та Юрій Мінзянов).

При цьому Бородянський підкреслив, що за 5 років не було побудовано системи зобов'язань продюсерів щодо отриманих від агентства грошей.

"Коли продюсер отримує гроші, ні зобов'язань по кількості глядачів, за кількістю повернених коштів, ніяких зобов'язань як таких. Загальне зобов'язання - щоб фільм вийшов", - сказав він.

Міністр зазначив, що до першого пітчингу (презентації кінопроекту з метою знаходження інвесторів) у 2020 році зобов'язання продюсерів будуть прописані в контракті.

За словами міністра, презентації з аналізу фінансування кіно мають намір організовувати раз в 6 місяців.

Відзначимо, що дружина Петра Порошенка Марина очолює наглядову раду Українського культурного фонду, якому Бородянський виділить близько 150 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, режисер "Слуги народу" Кирющенко хоче очолити Держкіно.

Раніше Держкіно дало 27 млн помічникові Зеленського на фільми з участю Боклана з "Слуги народу".

Тим часом український культурний фонд, який розподіляє 700 млн бюджетних коштів, продовжує очолювати Марина Порошенко.

Більше новин про: Марина Порошенко Петро Порошенко Держкіно Володимир Бородянський

Архів
Новини
Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО Кривоноса від виконання обов'язків голови робочої групи зі зміцнення обороноздатності 20:08
Загострення в зоні ООС: у п'ятницю Донбасі загинув військовий 19:58
НАБУ знає, де знаходяться екс-керівники VAB банку, але оголосило їх у розшук, – адвокат 19:58
Майже за рік турпотік з України до Туреччини зріс до 1,5 млн туристів 19:45
Гончарук пообіцяв оцифрувати всю Україну в наступному році 19:37
більше новин
Норкові ферми можуть залучити в АПК України до 2021 року не менше $500 млн інвестиці 09:40
Держава поверне більше грошей, домовившись із Бахматюком у справі VAB банку, – ConcordeCapital 10:24
Глава АМКУ повідомив про рекордні 723 млн гривень надходжень до держбюджету від штрафних санкцій 12:51
Автозапчастини та предмети мистецтва: що заборонили перевозити через лінію обмеження на Донбасі 18:15
Мендель назвала Литву Латвією, а потім запевнила, що це - троллінг 10:14 Фото
більше новин
Індустріальні парки можуть стати драйверами промислового розвитку українських регіонів, – Прокопенко 17:49
НАБУ не допускає адвокатів до матеріалів справи і чинить політичний тиск, – адвокат Бахматюка 16:36
В Україні можуть з'явитися приватні СІЗО за типом готелів 21:26
Мендель назвала Литву Латвією, а потім запевнила, що це - троллінг 10:14 Фото
Андрій Богданець. Фото: facebook.com/andriy.bogdanets
Депутат від "Слуги народу" Богданець після того, як проломив перехожому череп і зламав щелепу, втік в АТО, - вирок 18:02
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok