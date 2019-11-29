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29 листопада 2019, пʼятниця, 19:45 5
Суспільство 2019-11-29T20:30:01+02:00
Українські Новини
Майже за рік турпотік з України до Туреччини зріс до 1,5 млн туристів

Майже за рік турпотік з України до Туреччини зріс до 1,5 млн туристів

Міністерство культури і туризму, турпотік, Туризм, Туреччина
Туреччина. Фото: pixabay.com
Туреччина. Фото: pixabay.com

За січень-жовтень поточного року порівняно з аналогічним періодом 2018 року туристичний потік з України до Туреччини збільшився на 12,4% до 1,462 млн туристів.

Про це свідчать дані Міністерства культури і туризму Туреччини, передають Українські Новини.

"Кількість українських туристів у Туреччині у 2019 році продовжує стрімко зростати. Так, за січень-жовтень 2019 країну відвідали 1 462 269 українців, що більше на 12,4%, ніж в аналогічному періоді 2018 (1 301 128 осіб)", - сказано в повідомленні.

Так, за 10 місяців поточного року 200,6 тис. українців відвідали курорти регіону Мугла (Фетхіє, Марамарис, Бодрум, Даламан), що на 13,6% більше, ніж роком раніше.

У тому числі в жовтні турпотік на ці курорти збільшився на 59% до 13 549 туристів. За січень-жовтень найпопулярніший турецький курортний регіон Анталія прийняв 795,3 тис. туристів з України, що на 12% більше порівняно з аналогічним періодом 2018 року.

При цьому кількість українців, що відвідали даний регіон у жовтні, збільшилась на 22% до 72 120 мандрівників. В цілому кількість іноземців, що відвідали Туреччину в жовтні 2019 року, збільшилася на 20,6% порівняно з жовтнем 2018 року і склало 137 362 туриста.

В Офісі з питань культури та інформації посольства Туреччини в Україні очікують, що в цьому році турпотік з України в Туреччину перетне позначку в 1,5 млн осіб, оскільки станом на кінець жовтня кількість українців, що відвідали Туреччину, перевищила показник всього 2018 року.

Як повідомляли Українські Новини, з Києва запускають новий авіарейс на турецький курорт, де ціни на квитки від 50 євро.

Крім того, ціни на відпочинок у Туреччині для українців істотно підвищилися.

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