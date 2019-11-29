підписатися на розсилку
23.85 24.15
26.05 26.55
˟
29 листопада 2019, пʼятниця, 18:52 11
Верховна Рада і партії 2019-11-29T19:40:08+02:00
Українські Новини
Зеленський розповів, коли Рада може прийняти закон про перезапуск ДБР

Зеленський розповів, коли Рада може прийняти закон про перезапуск ДБР

Володимир Зеленський, ДБР, перезапуск ДБР, Верховна Рада
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський прогнозує прийняття Верховною Радою закону про перезапуск Державного бюро розслідувань (ДБР) 3 грудня.

Про це Зеленський сказав, виступаючи на урочистостях з нагоди Дня працівника прокуратури, передають Українські Новини.

"3 грудня, першим питанням у порядку денному Верховної Ради будуть дуже важливі зміни до закону про Державне бюро розслідувань. Ніхто не дозволить "зливати" справи Майдану", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що незважаючи на те, що з 20 листопада прокуратура позбавлена функцій слідства, вона повинна продовжити на належному рівні здійснювати процесуальне керівництво у кримінальних проваджень інших органів, наголосивши, що насамперед це стосується злочинів, здійснених на Майдані Незалежності в 2013-2014 роках.

Ще одним пріоритетом прокуратури він назвав забезпечення невідворотності покарання за корупційні злочини, незважаючи на особи і посади.

Зеленський, вітаючи працівників прокуратури з професійним святом, побажав їм змінити негативне ставлення громадян до цієї структури.

"Повинні визнати, що за ці роки слово "прокурор", на жаль, набуло в Україні негативний, майже нецензурне значення. У звичайних людей слово "прокурор" асоціюється не з верховенством права або законністю, а з дорогими автомобілями, віллами, яхтами та коштовностями. Стратегічне завдання генерального прокурора та його команди змінити це раз і назавжди. Вірю, не просто вірю, а впевнений, що саме вам це під силу і цей процес вже почався", - сказав Президент.

Зеленський додав, що, на його думку, вперше за час незалежності відбувається не імітація реформи, а дійсно реальні зміни, які стосуються всіх рівнів прокуратури.

Він побажав працівникам прокуратури гідно пройти завершальний етап атестації і довести свою добропорядність, професійну компетентність і етику.

Як повідомляли Українські Новини, профільний комітет рекомендує Раді перезапустити ДБР.

Раніше Рада вже розглядала питання перезапуску Держбюро розслідувань.

Більше новин про: Володимир Зеленський ДБР перезапуск ДБР Верховна Рада

Архів
Новини
Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО Кривоноса від виконання обов'язків голови робочої групи зі зміцнення обороноздатності 20:08
Загострення в зоні ООС: у п'ятницю Донбасі загинув військовий 19:58
НАБУ знає, де знаходяться екс-керівники VAB банку, але оголосило їх у розшук, – адвокат 19:58
Майже за рік турпотік з України до Туреччини зріс до 1,5 млн туристів 19:45
Гончарук пообіцяв оцифрувати всю Україну в наступному році 19:37
більше новин
Норкові ферми можуть залучити в АПК України до 2021 року не менше $500 млн інвестиці 09:40
Держава поверне більше грошей, домовившись із Бахматюком у справі VAB банку, – ConcordeCapital 10:24
Глава АМКУ повідомив про рекордні 723 млн гривень надходжень до держбюджету від штрафних санкцій 12:51
Автозапчастини та предмети мистецтва: що заборонили перевозити через лінію обмеження на Донбасі 18:15
Мендель назвала Литву Латвією, а потім запевнила, що це - троллінг 10:14 Фото
більше новин
Індустріальні парки можуть стати драйверами промислового розвитку українських регіонів, – Прокопенко 17:49
НАБУ не допускає адвокатів до матеріалів справи і чинить політичний тиск, – адвокат Бахматюка 16:36
В Україні можуть з'явитися приватні СІЗО за типом готелів 21:26
Мендель назвала Литву Латвією, а потім запевнила, що це - троллінг 10:14 Фото
Андрій Богданець. Фото: facebook.com/andriy.bogdanets
Депутат від "Слуги народу" Богданець після того, як проломив перехожому череп і зламав щелепу, втік в АТО, - вирок 18:02
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok