Зеленський розповів, коли Рада може прийняти закон про перезапуск ДБР

Президент Володимир Зеленський прогнозує прийняття Верховною Радою закону про перезапуск Державного бюро розслідувань (ДБР) 3 грудня.

Про це Зеленський сказав, виступаючи на урочистостях з нагоди Дня працівника прокуратури, передають Українські Новини.

"3 грудня, першим питанням у порядку денному Верховної Ради будуть дуже важливі зміни до закону про Державне бюро розслідувань. Ніхто не дозволить "зливати" справи Майдану", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що незважаючи на те, що з 20 листопада прокуратура позбавлена функцій слідства, вона повинна продовжити на належному рівні здійснювати процесуальне керівництво у кримінальних проваджень інших органів, наголосивши, що насамперед це стосується злочинів, здійснених на Майдані Незалежності в 2013-2014 роках.

Ще одним пріоритетом прокуратури він назвав забезпечення невідворотності покарання за корупційні злочини, незважаючи на особи і посади.

Зеленський, вітаючи працівників прокуратури з професійним святом, побажав їм змінити негативне ставлення громадян до цієї структури.

"Повинні визнати, що за ці роки слово "прокурор", на жаль, набуло в Україні негативний, майже нецензурне значення. У звичайних людей слово "прокурор" асоціюється не з верховенством права або законністю, а з дорогими автомобілями, віллами, яхтами та коштовностями. Стратегічне завдання генерального прокурора та його команди змінити це раз і назавжди. Вірю, не просто вірю, а впевнений, що саме вам це під силу і цей процес вже почався", - сказав Президент.

Зеленський додав, що, на його думку, вперше за час незалежності відбувається не імітація реформи, а дійсно реальні зміни, які стосуються всіх рівнів прокуратури.

Він побажав працівникам прокуратури гідно пройти завершальний етап атестації і довести свою добропорядність, професійну компетентність і етику.

Як повідомляли Українські Новини, профільний комітет рекомендує Раді перезапустити ДБР.

Раніше Рада вже розглядала питання перезапуску Держбюро розслідувань.