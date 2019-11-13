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13 ноября 2019, среда, 19:57 92
Верховная Рада и партии 2019-11-13T19:57:46+02:00
Українські Новини
Профильный комитет рекомендует Раде перезапустить ГБР

Профильный комитет рекомендует Раде перезапустить ГБР

Верховная Рада, ГБР, перезапуск
ГБР. Фото: ГБР
ГБР. Фото: ГБР

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендует парламенту перезапустить Государственное бюро расследований (ГБР).

Соответствующее решение принято на заседании комитета в среду, передают Українські Новини.

Так, профильный комитет одобрил поправку к законопроекту №2116 об установлении единоличной формы руководства ГБР, касающуюся перезапуска ведомства, что означает увольнение директора ГБР Романа Трубы и его заместителей.

Также комитет рекомендует Раде принять законопроект №2116 в целом.

Законопроектом предлагается указать бюро в качестве правоохранительного органа, а не центрального органа исполнительной власти, и установить исключительно единоличную форму правления, не совмещая ее с коллегиальной в отдельных полномочиях.

Директор бюро, которого предлагается назначать Президенту по представлению конкурсной комиссии, будет реализовывать свои полномочия единолично, а не совместно со своими заместителями.

При этом директор сможет самостоятельно назначать по результатам открытого конкурса до 3 заместителей, которые в случае принятия проекта будут его заменять.

Зеленский намерен разрешить переводить госслужащих с учетом их подготовки и компетентности на должности в Госбюро без конкурса.

Как сообщали Українські Новини, ГБР расследует халатность должностных лиц Службы внешней разведки.

Тем временем ГБР просит журналистов помочь расследовать дела против Порошенко.

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