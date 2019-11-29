Депутат від "Слуги народу" Богданець після того, як проломив перехожому череп і зламав щелепу, втік в АТО, - вирок

Депутат від "Слуги народу" Богданець після того, як проломив перехожому череп і зламав щелепу, втік в АТО, - в

Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Богданець, після того як у листопаді 2014 року наніс серйозні травми перехожому, поїхав служити в АТО.

Про це йдеться в тексті вироку Тернопільського міськрайонного суду від 17 серпня 2015 року, передають Українські Новини.

Згідно вироком, злочин Богданець скоїв 18 листопада 2014 року, проте в АТО він брав участь у складі взводу "Січ" в період з 13 березня 2015 року по 20 квітня 2015 року, тобто через 4 місяці після побиття перехожого.

Скріншот: вирок суду

При цьому, Богданець пробув в АТО 38 днів.

Участь Богданця в АТО суд врахував при винесенні йому покарання у вигляді 2 років обмеження волі умовно.

Як повідомляли Українські Новини, Тернопільський міськрайонний суд 17 серпня 2015 року стягнув з депутата Верховної Ради Андрія Богданця ("Слуга народу") 10 тис. гривень за лікування та завдану моральну шкоду перехожому, якого побив депутат в листопаді 2014 року.

Раніше депутат Верховної Ради Андрій Богданець від фракції "Слуга народу" зізнався, що має обвинувальний вирок суду, зазначивши, що цей факт був відомий під час передвиборної кампанії і ніяк не вплинув на перебіг голосування.