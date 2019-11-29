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  • Ердоган порадив Макрону "перевірити свою голову"
29 листопада 2019, пʼятниця, 17:26 29
Світ 2019-11-29T19:00:03+02:00
Українські Новини
Ердоган порадив Макрону "перевірити свою голову"

Ердоган порадив Макрону "перевірити свою голову"

Перепалка, Нато, Реджеп Таїп Ердоган, Еммануель Макрон
Реджеп Тайїп Ердоган
Реджеп Тайїп Ердоган

Турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган порадив президенту Франції Еммануелю Макрону "перевірити свою голову".

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Відомо, що на початку листопада Макрон заявив, що Європа більше не може покладатися на захист США як союзника НАТО. Також, за його словами, Європа повинна почати думати про себе як про "геополітичну силу", так як Північноатлантичний альянс нині переживає "смерть мозку".

"Звертаюся до президента Франції і скажу те ж саме на саміті НАТО. Макрон повинен перевірити свою голову, перш ніж оголошувати про "смерть мозку" НАТО. Тому що ці твердження підходять тільки для тих, хто переніс смерть мозку. Ви навіть не платите гроші, які потрібно заплатити НАТО", - сказав Ердоган.


Раніше французький лідер заявив, що Туреччина не може очікувати солідарності від союзників по НАТО через її операцію в Сирії проти курдських загонів YPG.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу відкинув його критику, заявивши, що Макрон "спонсорує тероризм".

Президент Туреччини 29 листопада назвав незаконним присутність французьких військових у Сирії.

"Франція не має права розміщувати військових у Сирії. Французьких військових не запрошував в Сирію і режим Башара Асада", - сказав Ердоган.

Він також вважає, що Франція не має права приймати рішення про членство Туреччини в НАТО.

"Хто дав Парижу право обговорювати цю тему?" - сказав президент Туреччини.

Як повідомляли Українські Новини, Реджеп Тайїп Ердоган відхилив і викинув лист Дональда Трампа з проханням схаменутися і не бути дурнем.

Також Ердоган заявив, що Туреччина продовжить військову операцію в Сирії.

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