Гривня на міжбанку "завмерла" перед вихідними

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 1 коп. в п'ятницю зберігся на рівні 24,00 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 23,99-24,02 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли 23,94-23,96 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 23,98-24,01 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 13,42% з 27,72 UAH/USD до 24,00 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю, 29 листопада, середній курс покупки російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в середу, 28 листопада, виріс на 2 копійки до 3,45 грн за 10 рублів.

Тим часом НБУ обвалив гривню на вихідні: офіційний курс валют до 1 грудня.

Також у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 28 листопада на 0,56 коп. до 24,1528 UAH/USD, курс купівлі знизився на 0,82 коп. до 23,8822 UAH/USD.