підписатися на розсилку
23.85 24.15
26.05 26.55
˟
29 листопада 2019, пʼятниця, 17:12 18
Економіка 2019-11-29T19:00:03+02:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку "завмерла" перед вихідними

Гривня на міжбанку "завмерла" перед вихідними

Курс валют, курс гривні, Міжбанк
Гривня
Гривня

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 1 коп. в п'ятницю зберігся на рівні 24,00 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 23,99-24,02 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли 23,94-23,96 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 23,98-24,01 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 13,42% з 27,72 UAH/USD до 24,00 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю, 29 листопада, середній курс покупки російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в середу, 28 листопада, виріс на 2 копійки до 3,45 грн за 10 рублів.

Тим часом НБУ обвалив гривню на вихідні: офіційний курс валют до 1 грудня.

Також у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 28 листопада на 0,56 коп. до 24,1528 UAH/USD, курс купівлі знизився на 0,82 коп. до 23,8822 UAH/USD.

Більше новин про: Курс валют курс гривні Міжбанк

Архів
Новини
В ООН підрахували, скільки людей загинуло за п'ять років війни на Донбасі 19:00 Інфографіка
Андрій Богданець. Фото: facebook.com/andriy.bogdanets
Депутат від "Слуги народу" Богданець після того, як проломив перехожому череп і зламав щелепу, втік в АТО, - вирок 18:02
У Лондоні перекрили міст через стрілянину: ЗМІ повідомляють про загиблого і постраждалих 17:57
Кіровоградська облрада назвала несвоєчасним відкриття ринку землі 17:55
Tetris Challenge Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні. Фото: МКЧХ
Активістів та журналістів закликали взяти участь у челенджі в підтримку Женевських конвенцій 17:51
більше новин
Норкові ферми можуть залучити в АПК України до 2021 року не менше $500 млн інвестиці 09:40
Держава поверне більше грошей, домовившись із Бахматюком у справі VAB банку, – ConcordeCapital 10:24
Глава АМКУ повідомив про рекордні 723 млн гривень надходжень до держбюджету від штрафних санкцій 12:51
Автозапчастини та предмети мистецтва: що заборонили перевозити через лінію обмеження на Донбасі 18:15
Мендель назвала Литву Латвією, а потім запевнила, що це - троллінг 10:14 Фото
більше новин
Індустріальні парки можуть стати драйверами промислового розвитку українських регіонів, – Прокопенко 17:49
В Україні можуть з'явитися приватні СІЗО за типом готелів 21:26
Мендель назвала Литву Латвією, а потім запевнила, що це - троллінг 10:14 Фото
НАБУ не допускає адвокатів до матеріалів справи і чинить політичний тиск, – адвокат Бахматюка 16:36
НАБУ затримало Альперіна 19:42 Доповнено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok