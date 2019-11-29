В ОБСЄ сподіваються, що поліція швидко встановить хто пограбував офіс НСЖУ на Хрещатику

Представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) сподівається, що поліція швидко встановить, хто пограбував офіс Національної спілки журналістів (НСЖУ) у Києві на Хрещатику.

Про це написав представник ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації Арлем Дезір в мікроблозі Twitter.

"Минулої ночі увірвалися до офісу Національної спілки журналістів (НСЖУ), давнього партнера ОБСЄ, в Києві, шкодуємо. Я вітаю швидку реакцію поліції і сподіваюся, що слідство незабаром встановить винних", - написав він.

Раніше голова НСЖУ Сергій Томіленко заявив про ограблени офісу в ніч на 28 листопада.

"Пограбували Спілку журналістів на Хрещатику... Сьогодні вночі невідомі проникли в мій службовий кабінет, приймальню і вчинили пограбування. Офісний сейф пошкоджені. У ньому зберігалися деякі службові документи і мої власні кошти... Частина службових документів лежить на підлозі, частина вивернуто на стіл, ящики відкриті. Зникли документи та цінні речі - ще з'ясовуємо", - зазначив він.

За його словами, факт проникнення вранці встановили працівники офісу НСЖУ. Сам Томіленко перебуває у відрядженні в Запоріжжі.

"МВС і поліція проінформовані, оперативно вже проводяться слідчі дії", - додав голова НСЖУ.

Як повідомляли Українські Новини, після того, як вікно офісу НСЖУ на Хрещатику обстріляли з вогнестрілів, невідомі пограбували будівлю Національної спілки журналістів (НСЖУ).