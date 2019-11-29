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29 листопада 2019, пʼятниця, 15:57 8
Економіка 2019-11-29T16:45:02+02:00
Українські Новини
Слідом за Roshen Порошенко переписав і банк на сина

Слідом за Roshen Порошенко переписав і банк на сина

Петро Порошенко, Олексій Порошенко, Roshen
Петро Порошенко. Скріншот/5 канал
Петро Порошенко. Скріншот/5 канал

Центрально-європейська кондитерська компанія (ЦЕКК) купила частку в Міжнародному інвестиційному банку.

Про це йдеться в повідомленні банку, передають Українські Новини.

В повідомленні банку не уточнюється, яку саме частку купила компанія і яким чином змінилася структура акціонерів фінустанови.

Бенефіціаром ЦЕКК є син колишнього Президента Петра Порошенка Олексій Порошенко.

Станом на 1 жовтня 50,08% акцій банку володів інвестфонд "Прайм Ессетс Кепітал", 9,92% акцій належало Петру Порошенку, 14,92% - Ігорю Кононенку.

Як повідомляли Українські Новини, МІБ зареєстрований в березні 2008 року. ЦЕКК є керуючою компанією корпорації Roshen. Олексій Порошенко став її бенефіціаром в жовтні поточного року.

Раніше Київський апеляційний суд скасував арешт усього нерухомого майна і корпоративних прав заводу "Кузня на Рибальському".

Також Порошенко переписав частину Roshen на свого сина.

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