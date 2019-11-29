Офіс Президента почав ігнорувати електронні заяви громадян

В Офісі Президента України перестали приймати електронні звернення від громадян України, передає "Страна".

Так, при відправці листів за адресою requests@apu.gov.ua приходить автоматичний відповідь, що "поштову скриньку одержувача переповнений і тепер не може приймати повідомлення".

"будь Ласка, спробуйте відправити це повідомлення пізніше або зверніться безпосередньо з одержувачем", - йдеться в повідомленні.

Консультант в ОП повідомив, що даний адреса заблокований за його словами, надалі заяви приймаються тільки в паперовій формі.

На сайті ВП в той же час сказано про можливості подання електронного обігу.

"Якщо Ви бажаєте отримати офіційну відповідь на Ваше звернення, Ви повинні відправити лист у письмовій формі на адресу: вул. Банкова, 11, м. Київ, 01220 (або подати його через Департамент з питань звернень громадян Офісу Президента України за адресою: вул. Шовковична, 12, Київ р.)", - повідомили в ВП.

"Відповідно до статті 5 Закону України "Про звернення громадян" у зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником із зазначенням дати. У разі недотримання цих вимог звернення розгляду не підлягає", - додали там.

Там зазначають, що згідно із Законом України від 2 липня 2015 року № 577-VIII "ПРО внесення змін до Закону України "Про звернення громадян" щодо електронного обігу і електронної петиції" з 28 жовтня 2015 року "письмове звернення також може бути надіслано з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв'язку (електронне звернення)".

"У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також повинен бути вказаний електронний поштову адресу, на яку заявнику може бути направлено відповідь, або відомості про інші засоби зв'язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису під час надсилання звернення не вимагається", - йдеться на сайті Офісу Президента.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський сьогодні підписав указ про усунення військових звань.

Нагадаємо, після опитування КМІС стало відомо, що українці схвалюють дії Зеленського, але незадоволені Кабміном і Радою.