Інститут нацпам'яті не має документальних підтверджень популярного міфу про "розстріляний з'їзд кобзарів"

В Інституті національної пам'яті не мають жодних документальних даних про проведення в 30-ті роки в Харкові "розстріляного з'їзду кобзарів".

Про це йдеться у відповіді Інституту на інформаційний запит Українських Новин.

"Наскільки нам відомо, поки що не знайдено жодного документального підтвердження того, що такий з'їзд проводився", - йдеться у відповіді.

При цьому, у відповіді наголошується, що Український інститут національної пам'яті не проводив наукових досліджень "розстріляного з'їзду кобзарів".

Як повідомлялося раніше, 12 листопада Музей Голодомору презентував у Верховній Раді України виставку "Голодомор: знищення ідентичності" до Дня пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років. Серед інших експонованих об'єктів був представлений стенд "Кобзарство", на якому розміщена інформація про нібито "розстріляний більшовиками з'їзд кобзарів" в Харкові.

Пізніше Апарат Верховної Ради України заявив, що не несе відповідальності за достовірність інформації, що розміщена на стендах експозиції. В Апараті Ради підкреслили, що "перевірка достовірності змісту є відповідальністю ініціатора експозиції - Національного музею Голодомору".

У Національному музеї голодомору уточнили, що проект "Голодомор: знищення ідентичності" є колективною працею співробітників музею. А авторство міфічного "розстріляного з'їзду кобзарів" списали на "кандидата історичних наук" харків'янина Олександра Савчука, який насправді є кандидатом філософських наук.

На думку канадського історика Сергія Екельчика, легенда про розстріл кобзарів у Козачій Лопані походить з виданої в 1979 році англійською мовою в США книги Соломона Волкова "Свідоцтва: Спогади Дмитра Шостаковича" в якій містилися спогади "білоемігранта" Шостаковича, який в 20-30 роки ХХ століття вже проживав у Лондоні. Особливу популярність історія отримала в Україні у другій половині 90-х років ХХ століття. Тоді почали з'являтися публікації про міфічний з'їзді, в яких розповідалося "з перших вуст" та "за документами", а також називалися цифри розстріляних, які варіювалися від 43 до 1 238 осіб.

Тоді ж була почата організована робота з пошуку в музеях та архівах документів, що підтверджували б "розстріляний з'їзд", яка поки що так й не увінчалася успіхом.