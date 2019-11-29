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29 листопада 2019, пʼятниця, 14:00 9 Документ
Суспільство 2019-11-29T14:45:02+02:00
Українські Новини
Інститут нацпам'яті не має документальних підтверджень популярного міфу про "розстріляний з'їзд кобзарів"

Інститут нацпам'яті не має документальних підтверджень популярного міфу про "розстріляний з'їзд кобзарів"

Голодомор, Інститут нацпам'яті, Музей Голодомору, З'їзд кобзарів
Картина Сергія Васильківського
Картина Сергія Васильківського "Кобзар-сліпець з хлопчиком-поводирем". Фото: Музей українського живопису

В Інституті національної пам'яті не мають жодних документальних даних про проведення в 30-ті роки в Харкові "розстріляного з'їзду кобзарів".

Про це йдеться у відповіді Інституту на інформаційний запит Українських Новин.

"Наскільки нам відомо, поки що не знайдено жодного документального підтвердження того, що такий з'їзд проводився", - йдеться у відповіді.

При цьому, у відповіді наголошується, що Український інститут національної пам'яті не проводив наукових досліджень "розстріляного з'їзду кобзарів".

Як повідомлялося раніше, 12 листопада Музей Голодомору презентував у Верховній Раді України виставку "Голодомор: знищення ідентичності" до Дня пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років. Серед інших експонованих об'єктів був представлений стенд "Кобзарство", на якому розміщена інформація про нібито "розстріляний більшовиками з'їзд кобзарів" в Харкові.

Пізніше Апарат Верховної Ради України заявив, що не несе відповідальності за достовірність інформації, що розміщена на стендах експозиції. В Апараті Ради підкреслили, що "перевірка достовірності змісту є відповідальністю ініціатора експозиції - Національного музею Голодомору".

У Національному музеї голодомору уточнили, що проект "Голодомор: знищення ідентичності" є колективною працею співробітників музею. А авторство міфічного "розстріляного з'їзду кобзарів" списали на "кандидата історичних наук" харків'янина Олександра Савчука, який насправді є кандидатом філософських наук.

На думку канадського історика Сергія Екельчика, легенда про розстріл кобзарів у Козачій Лопані походить з виданої в 1979 році англійською мовою в США книги Соломона Волкова "Свідоцтва: Спогади Дмитра Шостаковича" в якій містилися спогади "білоемігранта" Шостаковича, який в 20-30 роки ХХ століття вже  проживав у Лондоні. Особливу популярність історія отримала в Україні у другій половині 90-х років ХХ століття. Тоді почали з'являтися публікації про міфічний з'їзді, в яких розповідалося "з перших вуст" та "за документами", а також називалися цифри розстріляних, які варіювалися від 43 до 1 238 осіб.

Тоді ж була почата організована робота з пошуку в музеях та архівах документів, що підтверджували б "розстріляний з'їзд", яка поки що так й не увінчалася успіхом.

Джерело : Українські новини
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