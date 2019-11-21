Рада открестилась от экспозиции о фейковом "расстрелянном съезде кобзарей"

Аппарат Верховной Рады Украины заявил, что не несет ответственности за достоверность информации, размещенной на плакатах экспозиции "Голодомор: уничтожение идентичности" в здании парламента, которая была приурочена ко Дню памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов. В Аппарате Рады подчеркнули, что "проверка достоверности содержания является ответственностью инициатора экспозиции - Национального музея Голодомора".

Об этом говорится в ответе Аппарата Рады на запрос Українських Новин.

"Проверка достоверности содержания сообщений на плакатах Национального Музея Голодомора-геноцида "Голодомор: уничтожение идентичности" является ответственностью инициатора экспозиции - Музея, в основу деятельности которого возложена организация и проведение научных исследований исторических источников о событиях тех времен с целью выявления документальных свидетельств о Голодоморе и создание условий введения их в научный оборот; составление сводного реестра документальных свидетельств, создание баз данных и упорядочение воспоминаний очевидцев Голодомора; организацию и проведение мероприятий по увековечению памяти жертв Голодомора", - сказано в ответе.

Уточним, по состоянию на 2019 год документально подтвержденных сведений о "расстрелянном съезде" нет, что подтвердили бывшие директора Отраслевого государственного архива Службы безопасности Украины Владимир Вятрович и Игорь Кулик.

По утверждению старшего научного сотрудника Национального музея Тараса Шевченко и историка Олега Магдича не существуют документальные подтверждения этого события. Магдич подчеркнул "Документов (о расстреле) - нет! История о "кобзарском съезде" базируется исключительно на устных показаниях".

По мнению канадского историка Сергея Екельчика, расстрел кобзарей у Казачьей Лопани является легендой, что происходит из книги Соломона Волкова "Свидетельства: Воспоминания Дмитрия Шостаковича", изданной в 1979 году на английском языке в США.

Как сообщали Українські Новини, 12 ноября Национальный музей Голодомора презентовал в Раде выставку "Голодомор: уничтожение идентичности". Среди экспонируемых объектов был представлен стенд "Кобзарство", на котором размещена псевдоисторическая ложная информация о якобы "расстрелянном большевиками съезде кобзарей" в Харькове.