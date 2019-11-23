В Музее Голодомора списывают авторство мифического "расстрелянного съезда кобзарей" на харьковчанина Савчука

Материалы о мифическом "расстрелянном съезде кобзарей", которые экспонировались в Верховной Раде в рамках проекта "Голодомор: уничтожение идентичности" Национального музея голодомора-геноцида, верифицировались и согласовывались кандидатом исторических наук Александром Савчуком.

Об этом говорится в ответе Национального музея Голодомора-геноцида Министерства культуры Украины на информационный запрос Українських Новин.

При этом, в музее не стали утруждать себя перечислением источников экспонируемой информации о "съезде кобзарей".

"Источниками информации выступали архивные данные, научные архивы около 15 музеев Украины, а также труды украинских ученых", - говорится в ответе.

Также в музее уточнили, что проект "Голодомор: уничтожение идентичности" является коллективным трудом сотрудников музея. Серия плакатов была изготовлена в 4 экземплярах для передачи на экспонирование в другие музеи.

Поиск указанного в ответе "кандидата исторических наук" приводит к харьковскому книгоиздателю, кандидату философских наук, доценту кафедры теории культуры и философии науки Харьковского национального университета Александру Савчуку, который действительно защищал кандидатскую диссертацию на философском факультете по теме кобзарско-лирической традиции и мировоззренческой системы украинских песенников, а также исследовал кобзарство и фольклор Слободской Украины. При этом, нигде не указывается, что он также является кандидатом исторических наук, как его презентует музей.

При этом, ранее наличие "каких-либо серьезных свидетельств того, что подобный массовый расстрел действительно был" ранее уже опровергал директор Центра краеведения того же Харьковского национального университета Сергей Куделко.

По мнению канадского историка Сергея Екельчика, легенда о расстреле кобзарей у Казачьей Лопани происходит из изданной в 1979 году на английском языке в США книги Соломона Волкова "Свидетельства: Воспоминания Дмитрия Шостаковича", в которой содержались воспоминания проживавшего уже в 20-30 годы ХХ века в Лондоне "белоэмигранта" Шостаковича.

Особую популярность история получила в Украине во второй половине 90-х годов ХХ века. Тогда начали появляться публикации, где о мифическом съезде рассказывалось "из первых уст" и "по документам", а также назывались цифры расстреляных, которые варьировались от 43 до 1 238 человек. В 1997 году в Харькове был установлен памятный знак якобы погибшим на съезде бандуристам. А в 2013 году по мотивам легенды снят фильм режиссера Олеся Санина "Поводырь".

Тогда же была начата организованная работа по поиску в музеях и архивах документов, подтверждающих "расстрелянный съезд", которая пока так и не увенчалась успехом.

По состоянию на 2019 год документально подтвержденных сведений о "расстрелянном съезде" нет, что подтвердили бывшие директора Отраслевого государственного архива Службы безопасности Украины Владимир Вятрович и Игорь Кулик.

По утверждению старшего научного сотрудника Национального музея Тараса Шевченко и историка Олега Магдича не существуют документальные подтверждения этого события. Магдич подчеркнул "Документов (о расстреле) - нет! История о "кобзарском съезде" базируется исключительно на устных показаниях".