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29 листопада 2019, пʼятниця, 13:52 22
Політика 2019-11-29T14:00:12+02:00
Українські Новини
Садовий не визначився, чи буде він платити мільйон гривень застави чи ні

Садовий не визначився, чи буде він платити мільйон гривень застави чи ні

Андрій Садовий, застава
Андрій Садовий. Фото: lviv.depo.ua
Андрій Садовий. Фото: lviv.depo.ua

Мер Львова Андрій Садовий ще не вирішив, чи буде він вносити заставу в розмірі 1 млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомив його адвокат Руслан Сидорович.

"Якщо буде подана апеляційна скарга, то можливо заставу не буде внесено", - сказав він.

За його словами, на даний момент захист очікує повного тексту рішення суду про обрання Садовому запобіжного заходу у вигляді заставу понад 1 млн гривень і працює над апеляційною скаргою.

Як повідомляли Українські Новини, Вищий антикорупційний суд призначив мера Львова Садовому 1 мільйон гривень застави.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила Садовому про підозру у зловживанні владою і службовим становищем.

Як повідомляли Українські Новини, прокуратура хотіла встановити для Садового заставу в 50 млн гривень. Тим часом Садового підозрюють в зловживанні владою. Мер Львова повідомив, що в 2015 році на Відкритому инвеститационном конкурсі Львів залучив компанію СТОР до інвестування будівництва індустріального парку. Таким чином, місто отримав 54 млн гривень за землю, відведену під будівництво.

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