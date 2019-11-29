Садовий не визначився, чи буде він платити мільйон гривень застави чи ні

Мер Львова Андрій Садовий ще не вирішив, чи буде він вносити заставу в розмірі 1 млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомив його адвокат Руслан Сидорович.

"Якщо буде подана апеляційна скарга, то можливо заставу не буде внесено", - сказав він.

За його словами, на даний момент захист очікує повного тексту рішення суду про обрання Садовому запобіжного заходу у вигляді заставу понад 1 млн гривень і працює над апеляційною скаргою.

Як повідомляли Українські Новини, Вищий антикорупційний суд призначив мера Львова Садовому 1 мільйон гривень застави.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила Садовому про підозру у зловживанні владою і службовим становищем.

Як повідомляли Українські Новини, прокуратура хотіла встановити для Садового заставу в 50 млн гривень. Тим часом Садового підозрюють в зловживанні владою. Мер Львова повідомив, що в 2015 році на Відкритому инвеститационном конкурсі Львів залучив компанію СТОР до інвестування будівництва індустріального парку. Таким чином, місто отримав 54 млн гривень за землю, відведену під будівництво.