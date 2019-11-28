Іншого виходу у нас немає: Мін'юст хоче закривати в'язниці

Міністерство юстиції має намір закривати в'язниці через недофінансування, а також дозволити роботу приватних слідчих ізоляторів (СІЗО).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кабінету Міністрів, передають Українські Новини.

"На жаль, у сьогоднішньому бюджеті ми не змогли отримати збільшення фінансування пенітенціарної системи, тому єдиним виходом для того, щоб досягти цих цілей, буде закриття в'язниць", - сказав міністр юстиції Денис Малюська.

Він також зазначив, що необхідно скоротити кількість персоналу там, де в'язниці не заповнені.

"Це буде тяжко, це буде складно, це потребуватиме багато ресурсів, але іншого виходу у нас немає", - сказав він.

Міністр також зазначив, що в пенітенціарній системі накопичилось багато проблем, тих, хто перебуває у в'язниці, зовсім не готують до повернення в суспільство.

Крім того, він сказав, що величезною проблемою системи є корупція.

Як повідомляли Українські Новини, станом на травень 2019 року у в'язницях і СІЗО України було близько 57 тисяч "вільних" місць.

Раніше стало відомо, що керівництво Лук'янівського СІЗО підозрюють в отриманні хабарів за поліпшення умов для перебування ув'язнених.