Росія і Україна провели газові переговори в Австрії та обговорили транзит газу

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель, міністр енергетики РФ Олександр Новак , голова правління Газпрому Олексій Міллер, керівники Нафтогазу України "і ТОВ" Оператор газотранспортної системи України провели переговори у Відні в четвер, 28 листопада. Про це йдеться в повідомленні Міненерго РФ.

"Сторони обговорили російсько-українська співпраця в газовій сфері - урегулювання взаємних претензій щодо виконання контрактів, умови транзиту російського газу в Європу з 2020 року, перспективи прямої купівлі російського газу для споживачів України", - наголошується в повідомленні.

Також на зустрічі відбувся обмін пропозиціями щодо вирішення що стоять перед сторонами питань, досягнуто домовленості щодо інтенсифікації співпраці в двосторонньому форматі в найближчі дні.

"Газпром" заявив, що Україна повинна почати закупівлю російського газу для відновлення транзиту з 2020. Російські ЗМІ писали, що "Газпром" скасував розміщення євробондів через страх перед "Нафтогазом".