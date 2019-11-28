В Україні можуть з'явитися приватні СІЗО за типом готелів

Міністерство юстиції має намір дозволити роботу приватних слідчих ізоляторів (СІЗО).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кабінету Міністрів, передають Українські Новини.

Міністр юстиції Денис Малюська зазначив, що міністерство має намір створити належні умови тримання засуджених шляхом створення тимчасових в'язниць і початку практики приватних СІЗО.

"Ми плануємо спробувати дати можливість працювати приватним СІЗО. По суті, це буде щось на зразок готелів, які добре охороняються, де особи, у яких є кошти, зможуть перебувати і чекати вироку суду. За рахунок цих коштів частково ми зможемо покривати витрати та перебування осіб, які перебуватимуть у звичайних СІЗО", - сказав він.

Міністр зазначив, що поки це буде пілотний проект, щоб побачити, наскільки ця бізнес-модель працює.

За словами Малюски, якщо експеримент виявиться успішним, така практика буде у всій Україні.

Як повідомляли Українські Новини, станом на травень 2019 року в українських в'язницях і СІЗО було 57 тис. "вільних" місць.

Раніше стало відомо, що керівництво Лук'янівського СІЗО (Київського слідчого ізолятора) підозрюється в отриманні хабарів за поліпшення умов перебування ув'язнених.

Тим часом прем'єр-міністр Олексій Гончарук звинувачує попередній склад Міністерства юстиції захисту приватних, а не державних інтересів.