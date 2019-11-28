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  • В Іраку під час протестів загинули вже щонайменше 350 людей, тисячі поранених
28 листопада 2019, четвер, 21:00 23
Азія 2019-11-28T21:15:21+02:00
Українські Новини
В Іраку під час протестів загинули вже щонайменше 350 людей, тисячі поранених

В Іраку під час протестів загинули вже щонайменше 350 людей, тисячі поранених

Акція протесту, Розгін мітингу, протести в Іраку, Ірак

В Іраку, де поновилися антиурядові протести, за день вбито щонайменше 27 осіб, десятки мітингувальників зазнали поранення. Принаймні 20 людей загинули, коли іракські сили безпеки відкрили вогонь по демонстрантах, які зібралися на двох мостах через річку Євфрат у місті Насирія, пише "ВВС-Україна".

Ще 4 людини померли у Багдаді, троє - у місті Ан-Наджаф, де учасники акцій, з-поміж іншого, підпалили консульство Ірану.

Упродовж останніх тижнів у багатьох містах Іраку проходять протести: мітингувальники вимагають роботи, боротьби з корупцією і виступають проти засилля бюрократії.

За час протестів загалом у країні загинуло вже понад 350 людей, поранення отримали тисячі.

Тим часом місцева армія оголосила про створення особливих "кризових підрозділів" для боротьби з безладами.

Прем'єр-міністр Іраку Аділь Абдул-Махді вступив на посаду понад рік тому. Він обіцяв реформи, які так і не розпочалися.

Іракська молодь, обурена нездатністю уряду ліквідувати безробіття і впоратися з корупцією, а також налагодити управління в країні, на початку жовтня вийшла на вулиці Багдада з першими протестами.

Перша хвиля протестів тривала шість днів, упродовж яких було вбито 149 протестувальників.

Після цього прем'єр-міністр Абдул-Махді дав вказівку провести перестановку членів Кабміну, скоротити зарплати високопосадовців і вжити заходів зі скорочення безробіття серед молоді.

Проте ці обіцянки не переконали протестувальників, які знову вийшли на вулиці іракських міст наприкінці жовтня.

Сили безпеки почали розганяти мітингувальників з особливою жорстокістю, відкриваючи по них вогонь та застосовуючи сльозогінний газ і водомети. Це, своєю чергою, призвело до ще більшого посилення протестів.

Як повідомляли Українські Новини, в Іраку проходять масштабні протести, МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок в країну.

Станом на 7 жовтня в Іраку число загиблих в акціях протестів перевищила 100 осіб, тисячі поранених.

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