В Ираке число погибших в акциях протестов превысило 100 человек, тысячи раненых

Менее чем за неделю антиправительственных протестов в Ираке были убиты по меньшей мере 104 человека, в столице Багдаде и нескольких других городах ранения получили более 6100 человек, включая более 1200 силовиков.\r\nОб этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на министерство внутренних дел страны 6 октября.\r\nПо официальным данным, среди погибших есть восемь сотрудников силовых структур. Протестующие подожгли 51 общественное здание и восемь штабов политических партий, добавил представитель МВД Саад Маан.\r\nБеспорядки вспыхнули 1 октября на юге Ирака, в районах, где преобладает шиитское население. Протестное движение быстро распространился на другие провинции, в том числе столицу - Багдад. Демонстранты требуют нормального электроснабжения, чистой воды, соблюдение санитарных норм и победы над коррупцией в органах власти.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПремьер-министр страны Адель Абдул Махди 4 октября призвал сограждан к спокойствию и пообещал провести реформы. Ведущий шиитский клирик Моктада ас-Садр в тот же день возложил вину за акты насилия на политиков, заявив, что им не удалось улучшить жизнь иракцев и призвал власти прислушаться к требованиям протестующих. По его словам, правительство должно уйти в отставку, а в стране должны быть объявлены досрочные выборы.\r\nНаселения Ирака составляет почти 40 млн человек. Страна является пятым в мире по объемам производителем и экспортером нефти, но бедными являются более 20% населения. Безработица среди молодежи составляет 25%, что вдвое превышает общий показатель в стране.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=LkH6uL-vWt8" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Ирак.