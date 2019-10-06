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  • В Іраку проходять масштабні протести: МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок в країну
06 жовтня 2019, неділя, 11:33 4
Азія 2019-10-06T11:44:22+03:00
Українські Новини
В Іраку проходять масштабні протести: МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок в країну

В Іраку проходять масштабні протести: МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок в країну

Міністерство закордонних справ України порадило українцям утримуватися від поїздок до Іраку через масштабні протести. Про це йдеться в повідомленні консульської служби МЗС України.

"У зв'язку з масовими антиурядовими протестами в столиці Республіки Ірак і істотним погіршенням ситуації в країні, а також нездатністю іракських правоохоронних органів забезпечувати належний захист на території Іраку іноземних громадян, Міністерство закордонних справ України в черговий раз рекомендує громадянам України, які планують відвідати цю країну, утриматися від поїздок до Іраку без гострої необхідності, а тим громадянам, які вже там перебувають, покинути її територію", – йдеться в повідомленні.

А тим українцям, у яких немає можливості безпечно виїхати з країни, рекомендують не залишати місць проживання та відстежувати повідомлення українських та міжнародних ЗМІ, місцевих органів влади про розвиток ситуації.

Як повідомляє Reuters, кількість загиблих учасників загальнонаціональних демонстрацій в Іраку досягло 93 осіб, також близько 4000 постраждали. Демонстранти вимагають нормального електропостачання, чистої води, дотримання санітарних норм і перемоги над корупцією в органах влади.

Як повідомляли Українські Новини, президент Еквадору вводив надзвичайний стан через протести.

Раніше в Гонконзі пройшли тривалі мітинги через закон про екстрадицію.

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