"Міністру" МНС "ДНР" дали 12 років в'язниці заочно

Арбітражний суд заочно засудив до 12 років в'язниці голову так званого "Міністерства надзвичайних ситуацій" самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олексія Кострубицкого.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури, передають Українські Новини.

"За публічним звинуваченням прокуратури Донецької області Арбітражний суд оголосив заочний вирок жителю м. Донецька, який співпрацював з бойовиками терористичної організації "ДНР", по 1 ч. ст. 258-3 (участь у терористичній організації) КК України, призначивши покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - сказано в ньому.

За матеріалами слідства, колишній працівник органів МНС, зрадивши присязі, у 2014 році перейшов на сторону терористів і був призначений на посаду так званого "міністра" у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих "ДНР".

Наголошується, що все це час він співпрацював з бойовиками, видаючи накази про діяльність установ і організацій, які знаходяться у нього в підпорядкуванні, і вчиняв інші дії, спрямовані на порушення конституційних прав громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Донецької області.

Як повідомляли Українські Новини, "Верховний суд" "ДНР" засудив до 15 років в'язниці українського журналіста Асєєва.

Раніше суд засудив до 8-8,5 років в'язниці бойовиків "ДНР" за теракти в Маріуполі