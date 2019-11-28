Середня зарплата в Україні "перевалила" за 10 тисяч: медики отримують менше всіх

В Україні середня зарплата зросла на 16,4% і досягла 10 727 гривень, якщо брати дані за жовтень 2018-2019 року, повідомляє в четвер, 28 листопада, Держстат.

Відзначається, що в порівнянні з вереснем 2019 року розмір середньої зарплати збільшився на 0,4%.

Найвищі зарплати в жовтні отримували працівники, зайняті у сфері фінансів і страхування - в середньому 19 571 гривень на місяць (на 9,2% більше, ніж у вересні).

Працівники ІТ-галузі в середньому отримали 17 057 гривень у жовтні, а розмір їх зарплати зменшився порівняно з попереднім місяцем на 0,1%.

Найменші зарплати в Україні отримують працівники сфери охорони здоров'я. У жовтні лікарі отримали в середньому 7002 гривні. Їх зарплата за місяць зросла на 1,2%.

У регіональному розрізі найвищі зарплати в Україні отримують кияни - в середньому 15 862 гривень в місяць. Найменші зарплати в жовтні отримали жителі Буковини - в середньому 8211 гривні.

В новому макроекономічному прогнозі уряду передбачено зростання розміру середньої зарплати в Україні на приблизно 2 тисячі гривень щорічно у 2020-2022 роках.

Як повідомляли Уераїнські Новини, українці стали більш заможними, свідчать дані Держслужби статистики. Якщо порівнювати перші квартали і 2018 2019 років, середні доходи громадян зросли на 15,5% при інфляції за цей період 8,9%. Крім того, я 1 липня підвищили прожитковий мінімум.