Грецькі острови і Афіни готуються до руйнівного цунамі

Міста і острови східного Середземномор'я можуть бути зруйновані величезними цунамі, як можуть виникнути через небезпечний рівня сейсмічної активності в регіоні, повідомляє "BBC Україна" з посиланням на таблоїд The Sun.

Сейсмологи прогнозують руйнівні землетруси з огляду на нещодавні "приголомшливі коливання" у Боснії та Албанії і побоюються, що існує пряма небезпека Афінам та грецьким островам.

За словами грецького професора з Інституту геодинаміки Акіса Целентіса, "в деяких зонах, зокрема на сході Коринфської затоки, накопичилося багато сейсмічної енергії, яка прагне вивільнення".

На його думку, слід очікувати землетрусу силою приблизно 6,5 балів. Є вірогідність, що він відбудеться поблизу великого міста і матиме для нього серйозні наслідки. Також значним є ризик цунамі.

Як пише The Sun, ризик сприймається настільки серйозно, що ВМС вже провели навчання із порятунку поранених в разі, якщо землетрус спричинить високу "вбивчу" хвилю, яка накриє прибережні громади. Тим часом вчені проводять моніторинг дна Середземного моря, аби допомогти центрам із попередження про цунамі розпізнати ознаки землетрусу, якщо він відбудеться не на суші.

Як повідомляли Українські Новини, у США з'явиться перший у світі додаток, який попереджає про землетруси. Також сильний землетрус сколихнув одну з країн Європи.

Тим часом Україна найближчим часом може здригнутися від потужного землетрусу.