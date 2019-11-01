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01 ноября 2019, пятница, 12:53 3275
Наука 2019-11-01T12:54:05+02:00
Українські Новини
Украина в ближайшее время может содрогнуться от мощного землетрясения

Украина в ближайшее время может содрогнуться от мощного землетрясения

Украина, Землетрясение, Горы, Закарпатье, Сейсмологи
Дома в разрухе после землетрясения. Фото: pixabay
Дома в разрухе после землетрясения. Фото: pixabay

В Украине может произойти довольно сильное землетрясение в районе Карпатских гор. Об этом заявляет замдиректора Института геофизики НАН Украины Александр Кендзера, передает "Сегодня"

По словам ученого, сейсмическая активность, которая затрагивает Закарпатье, случается, как правило, раз в 100-120 лет. Последние толчки были в 1908-м. Это сейсмически активный регион, в котором магнитуда катастрофы может достигать 8 баллов. Специалист предупреждает, что людям уже сегодня стоит готовиться к событию, поскольку предсказать его невозможно: толчки могут начаться в любой момент.

Самыми опасными участками нашей страны считаются район Зоны Вранча - Карпатские горы и запад Одесской области. Там были зафиксированы землетрясения интенсивностью 6-7 баллов по 12-балльной шкале.

Эпицентры находились в Сваляве, Мукачево, Ужгороде. Также сейсмическая активность была замечена и в Прикарпатье. Толчки силой 6 баллов были в Залещиках и Каменке-Бугской.

Центральная и восточная части Украины менее подвержены землетрясениям. Здесь толчки не превышали отметку в 5 баллов.

Чтобы беда не нанесла существенного ущерба в будущем, надо строить "правильные" дома в "правильных" местах. В случае начала сейсмической активности населению нужно сразу же укрыться в деревянных зданиях, поскольку они гораздо безопаснее кирпичных. Людям, которые проживают на первом или втором этаже, можно выйти на улицу, тогда как другим лучше переждать землетрясение в помещении. Спускаться не стоит: лестница в любой момент может обрушиться.

В помещении стоит подальше отойти от окон и стен, чтобы не пораниться осколками. Также нужно избегать крупной техники, которая может упасть на вас.

Сейсмические зоны. Инфографика: Институт геофизики НАН УкраиныСейсмические зоны. Инфографика: Институт геофизики НАН Украины

Как сообщали Українські Новини, 29 сентября на Закарпатье произошло землетрясение, силой в 2 балла.

Напомним, в 2016 году ночью 24 сентября Украину накрыло землетрясением из Румынии. Тогда очаг землетрясения был в 145 километрах от Бухареста и залегал на глубине 94 километра. Позже в сети появились видео землетрясения.

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