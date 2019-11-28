Кулеба показав перше фото з лікарняної палати в клініці "Феофанії"

Дитячий омбудсмен Микола Кулеба опублікував у Facebook перше фото з лікарняної палати після того, як потрапив у ДТП на вихідних.

Омбудсмен повідомляє, що прийшов провідати водій іншого авто-учасника ДТП.

"З моменту страшного ДТП пройшло 4 дні! Це були неймовірно важкі дні як морально, так і фізично. З вірою в Бога сподіваюся, що все з часом буде добре. З самого початку я питаю і хвилююся про стан водія іншої машини. Спасибі своїм родичам і друзям, які допомагають. Водій іншого автомобіля, Вадим, вже вдома, і сьогодні відвідав мене в лікарні, щоб дізнатися про мій стан і про стан моїх дітей! Каже, що почувається добре і готовий повернутися до роботи! Спасибі всім за підтримку і молитву" - повідомляє Кулеба.

Як повідомляли Українські Новини, Кулеба дав з лікарні перший коментар після страшного ДТП. Тим часом, поліція відкрила кримінальну справу по ДТП з участю Миколи Кулеби.