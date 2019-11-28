Рецедевист боявся винесення вироку і зірвав 100 судових засідань, справу передано до суду

У той час як Україна увійшла в 5 найбільш замінованих країн, Київська місцева прокуратура направила до суду справу підозрюваного в неправдивому повідомленні про мінування будівлі Оболонського районного суду.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури, передають Українські Новини.

За цей рік підозрюваний кілька разів повідомляв про мінування, через що було зірвано більше 100 судових засідань.

В ході досудового розслідування правоохоронці встановили особу "мінера". Ним виявився неодноразово судимий квартирний злодій, обвинувальний акт щодо якої знаходиться на розгляді в Оболонському районному суді Києва.

Шляхом "замінування" будівлі суду чоловік намагався відтягнути призначення йому покарання.

Він підозрюється за статтею 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу. За скоєне йому загрожує від 4 до 8 років в'язниці.

Як повідомляли Українські Новини, 26 листопада через повідомлення про мінування в Днипре евакуювали учнів 3 шкіл.

Раніше Аваков наказав поліції інакше реагувати на повідомлення про мінування.