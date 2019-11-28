Автозапчастини та предмети мистецтва: що заборонили перевозити через лінію обмеження на Донбасі

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб затвердило перелік і обсяги обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування товарів.

Перелік затверджено наказом Мінверетанів №92 від 18 листопада і набуває чинності 28 листопада (з дня опублікування) і введення нового порядку перетину лінії розмежування, передають Українські Новини.

Зокрема встановлено, що фізособа може перевозити готівкою з тимчасово окупованих територій Донбасу на підконтрольну українською владою територію не більше 50 тис. гривень (або в іноземній валюті в еквівалентній сумі) без підтверджувальних документів про їх походження; переміщення більшої суми дозволяється за умови погодження з представниками координаційного центру.

З контрольованої території на окуповану без підтвердження дозволяється переміщення не більше 20 тис. гривень.

Дозволено переміщення товарів, віднесених до особистих речей, зокрема: предмети особистої гігієни, одяг, взуття та прикраси, що мають ознаки вживаних, 1 фотоапарат, кіно-, відеокамера; переносні музичні інструменти - не більше 2 штук, мобільних телефонів - не більше 3 штук, переносні комп'ютери - не більше 2 одиниць, ліків - не більше 5 упаковок кожного найменування, що містять наркотичні чи психотропні речовини - не більше 10 ампул, 50 таблеток, 10 трансдермальних систем.

Крім товарів, віднесених до особистих речей, можна переміщати товари, за винятком заборонених, з контрольованої території - без обмежень, з окупованої - сумарною вартістю не більше 10 тис. гривень вагою не більше 75 кг на одну людину, в тому числі харчові продукти не більше 2 кг кожного найменування і непродовольчі товари - не більше 2 одиниць кожного найменування.

Товари в гуманітарно-логістичні центри і з них можуть переміщатися без обмежень.

У разі переїзду фізособи на місце проживання з окупованої території на контрольовану дозволяється переміщення речей з ознаками використання в обгрунтованій кількості.

Обмеження на переміщення товарів і готівки встановлено з урахуванням переміщення не частіше, ніж один раз на добу в одному напрямку.

Заборонено переміщення через лінію розмежування з окупованих територій алкогольних напоїв і тютюнових виробів, - в обох напрямках особам, які не досягли 18 років.

Заборонено перевозити: зброю і боєприпаси, товари військового призначення, наркотики, отруйні, вибухові речовини, банківські метали у вигляді зливків і монет, автомобільні запчастини до вантажівок, промислове обладнання, будівельні матеріали, порнографічну продукцію, дрони, предмети мистецтва.

Обмежено переміщення: платіжних карток (які не є іменними фізособи, яка перетинає лінію) - не більше 3 одиниць, автомобільні запчастини до легкових автомобілів - один комплект, шини - 4 штуки.

Для підакцизних товарів: тютюнових виробів - не більше 200 сигарет, або 50 сигар, або 250 грамів тютюну або тютюнових виробів; алкоголю - не більш 5 літрів пива, 2 літра вина, 1 літра міцних напоїв (із вмістом спирту більше 22%), паливно-мастильних матеріалів - не більше 20 літрів у каністрі на один транспортний засіб.

Як повідомляли Українськi Новини, в той час як КПВВ на Донбасі почали перехід на "зимовий" графік роботи, 28 листопада набирає чинності Порядок в'їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій, затвердженого Постановою КМУ.