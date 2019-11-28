На линии разграничения начал действовать новый Порядок пересечения

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"В частности, в нем указано, что въезд/выезд лиц, в том числе транспортных средств, с помощью которых они перемещаются, а также перемещения товаров на временно оккупированных территориях и с таких территорий осуществляется через определенные контрольные пункты. Их количество и местонахождение определяются решением командующего объединенных сил", - сообщает Госпогранслужба Украины.



Отмечается, что для пересечения линии разграничения иностранцами и лицами без гражданства необходимо предъявить любой документ, определенный статьей 15 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и иметь разрешение физическому лицу.



Граждане Украины в направлении временно оккупированной территории могут следовать при предъявлении паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, временного удостоверения гражданина Украины на основании разрешения физическому лицу.



Также действуют требования в отношении несовершеннолетних. Так, граждане Украины, которые не достигли 14-летнего возраста направляются на ТОТ по паспорту гражданина Украины для выезда за границу или свидетельством о рождении, а граждане Украины в возрасте от 14 до 16 лет - по паспорту гражданина Украины или по паспорту гражданина Украины для выезда за границу с соблюдением требований пунктов 3-6 Правил предусмотренных Постановлением Кабмина от 27 января 1995 № 57. Разрешение физическому лицу на них выдается лицу, осуществляет сопровождение.



Въезд на временно оккупированную территорию Украины граждан Украины, которые выехали с этой территории для оформления документов, осуществляется при предъявлении справки, выданной территориальным органом или подразделением ДМС.



Госпогранслужба обратилась к гражданам с просьбой детально ознакомиться с условиями пересечения линии разграничения и при необходимости оформить для детей паспорта граждан Украины или загранпаспорта, чтобы при пересечении линии разграничения не возникало проблемных вопросов.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре Украина и Израиль упростили систему пересечения границы.

Напомним, детям разрешили проходить линию разграничения на Донбассе по свидетельству о рождении и временному удостоверению.