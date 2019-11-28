підписатися на розсилку
23.8 24.1
26.05 26.55
˟
28 листопада 2019, четвер, 16:30 27
Європа 2019-11-28T19:45:03+02:00
Українські Новини
В Албанії відбулося третє за тиждень замлетрясение

В Албанії відбулося третє за тиждень замлетрясение

Албанія, Сейсмологи, постраждалі, Землетрус
Руїни будинку в Албанії. Скріншот: YouTube/VOA News
Руїни будинку в Албанії. Скріншот: YouTube/VOA News

Починаючи з вівторка, 26 листопада, в Албанії почали відбуватися потужні землетруси, один з яких був магнітудою 6,4. Сьогодні, 28, листопада, на цій території выдбувся третій за останні дні землетрус.

Про це свідчать дані Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру.

Згідно з повідомленням, сьогодні о 12:52 (за київським часом) були зафіксовані поштовхи магнітудою 4,9.

Наголошується, що епіцентр землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів в 42 кілометрах від албанської столиці Тірани, а також в 18 кілометрах від курортного міста Дуррес.

Інформації про постраждалих або пошкодження будівель поки немає.

Як повідомляли Українські Новини, кількість жертв після перших поштовхів збільшилася до 37 осіб. Протягом ночі рятувальники знайшли тіла шести загиблих, останнім під ранок знайшли тіло 22-річної дівчини під завалами 4-поверхового будинку в місті Дуррес. 22-річна Грізельда Лала - одна з дев'яти членів сім'ї Лала, які всі разом опинилися під завалами, пошуки ще 5 членів сім'ї тривають.

Більше новин про: Албанія Сейсмологи постраждалі Землетрус

Архів
Новини
Грецькі острови і Афіни готуються до руйнівного цунамі 19:34
Одеські портовики просять прем'єра звільнити в.о. голови АМПУ Вецкаганса, – ЗМІ 19:18
Рецедевист боявся винесення вироку і зірвав 100 судових засідань, справу передано до суду 19:02
Омбудсмен повідомляє, що прийшов провідати водій іншого авто-учасника ДТП. Фото: facebook.com/KulebaMykola
Кулеба показав перше фото з лікарняної палати в клініці "Феофанії" 18:56
САП хоче заарештувати Альперіна із заставою 288 млн гривень 18:16
більше новин
Суд дозволив ДБР вилучити в Офісі Президента документи про відпустки та відрядження Порошенка за 5 років 11:24
Норкові ферми можуть залучити в АПК України до 2021 року не менше $ 500 млн інвестиці 09:40
Міжнародні кредитори можуть судитись з Україною в міжнародному арбітражі через справу НАБУ проти Бахматюка 11:15
Держава поверне більше грошей, домовившись із Бахматюком у справі VAB банку, – ConcordeCapital 10:24
Глава АМКУ повідомив про рекордні 723 млн грн надходжень до держбюджету від штрафних санкцій 12:51
більше новин
Суд дозволив ДБР вилучити в Офісі Президента документи про відпустки та відрядження Порошенка за 5 років 11:24
Претензії, на яких будується позов ФДМ щодо реприватизації "Укртелекому", юридично сумнівні, – юрист 15:33
Індустріальні парки можуть стати драйверами промислового розвитку українських регіонів, – Прокопенко 17:49
Кабмін зафіксує ціну на газ на січень-квітень 2020 11:25
НАБУ затримало Альперіна 19:42 Доповнено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok