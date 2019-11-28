В Албанії відбулося третє за тиждень замлетрясение

Починаючи з вівторка, 26 листопада, в Албанії почали відбуватися потужні землетруси, один з яких був магнітудою 6,4. Сьогодні, 28, листопада, на цій території выдбувся третій за останні дні землетрус.

Про це свідчать дані Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру.

Згідно з повідомленням, сьогодні о 12:52 (за київським часом) були зафіксовані поштовхи магнітудою 4,9.

Наголошується, що епіцентр землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів в 42 кілометрах від албанської столиці Тірани, а також в 18 кілометрах від курортного міста Дуррес.

Інформації про постраждалих або пошкодження будівель поки немає.

Як повідомляли Українські Новини, кількість жертв після перших поштовхів збільшилася до 37 осіб. Протягом ночі рятувальники знайшли тіла шести загиблих, останнім під ранок знайшли тіло 22-річної дівчини під завалами 4-поверхового будинку в місті Дуррес. 22-річна Грізельда Лала - одна з дев'яти членів сім'ї Лала, які всі разом опинилися під завалами, пошуки ще 5 членів сім'ї тривають.