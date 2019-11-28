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  • В Албании из-за мощнейшего землетрясения число погибших возросло до 37
28 ноября 2019, четверг, 08:54 20
Политика 2019-11-28T08:56:04+02:00
Українські Новини
В Албании из-за мощнейшего землетрясения число погибших возросло до 37

В Албании из-за мощнейшего землетрясения число погибших возросло до 37

Землетрясение, погибшие, пострадавшие, Албания

Количество погибших из-за мощного землетрясения в Албании возросло до 37, а поисковая операция продолжается третьи сутки, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на албанский телеканал Top-Channel.

Сообщается, что в течение ночи спасатели нашли тела шести погибших, последней под утро нашли тело 22-летней девушки под завалами 4-этажного дома в городе Дуррес. 22-летняя Гризельда Лала - одна из девяти членов семьи Лала, которые все вместе оказались под завалами, поиски еще 5 членов семьи продолжаются.

Кроме того, тела трех погибших нашли под обломками одного дома в городе Тумана. В среду в Албании произошли еще два сильных толчка магнитудой 5,6 и 5,3: первый в городе Дуррес, наиболее пострадавшем от предыдущего землетрясения, а второй на юго-западе от Мамурраса.




Как сообщали Українські Новини, во вторник, 26 ноября, около 4:00 утра по местному времени в Албании произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла.

В ноябре землетрясение магнитудой 5,1 произошло в центральной части Боснии и Герцеговины и также ощущался вблизи Сараево.

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