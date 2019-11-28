Суд підтвердив передачу Ляшка на поруки депутатів Сюмар та Волинця

Київський апеляційний суд підтвердив передачу колишнього голови фракції Радикальної партії, екс-депутата Верховної Ради Олега Ляшка, який підозрюється у насильницьких діях по відношенню до голови комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса в міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Київська область), на поруки депутатів Верховної Ради Вікторії Сюмар (фракція "Європейська солідарність") та Михайла Волинця ("Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина").

Таке рішення суд прийняв у четвер, передають Українські Новини.

Таким чином, суд не задовольнив клопотання прокуратури, яка просила взяти його під варту терміном на 60 днів без права внесення застави.

Присутні на засіданні схвалили рішення суду оплесками.

Засідання тривало менше години, а судді у нарадчій кімнаті провели не більше 15 хвилин.

Як повідомляли Українські Новини, екс-депутат і лідер Радикальної партії Олег Ляшко влаштував бійку в аеропорту "Бориспіль" з головою комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг та депутатом від "Слуги народу" Андрієм Герусом, захищаючи таким чином бізнес Ріната Ахметова. Ляшко всіляко ображав Геруса і порвав депутату сорочку.

Також прокуратура Київської області оскаржила рішення Бориспільського суду, який відмовився заарештувати і відпустив Ляшка.