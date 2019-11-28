Ціна електроенергії оновила історичний мінімум і знизилася на 32%

Середня ціна електричної енергії на ринку "на добу вперед" в об'єднаній енергосистемі України (ОЕС України) знизилася на 32,36% або на 429,81 гривень/МВт-год до 898,4 гривень/МВт-год в порівнянні з 28 листопада.

Про це свідчать дані державного підприємства "Оператор ринку", передають Українські Новини.

Згідно з інформацією на сайті "Оператора ринку" на початку листопада середня ціна електроенергії становила 1 453,43 гривень/МВт-год.

При цьому 28 листопада середня вартість електроенергії становила 1 328,21 гривень/МВт-год.

При цьому в торговій зоні Бурштинського "енергоострова" вартість електроенергії на 29 листопада знизилася на 8,5% або на 160,93 гривень/МВт-год до 1 727,2 гривень/МВт-год в порівнянні з 28 листопада.

Як повідомляли Українські Новини, ціна електроенергії для деяких українців може змінитися.

Також у Ахметова пропонують збільшити на 90% вартість електроенергії для населення.