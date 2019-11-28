підписатися на розсилку
23.8 24.1
26.05 26.55
˟
28 листопада 2019, четвер, 14:45 11
Економіка 2019-11-28T16:45:04+02:00
Українські Новини
Ціна електроенергії оновила історичний мінімум і знизилася на 32%

Ціна електроенергії оновила історичний мінімум і знизилася на 32%

Електроенергія, Ціна на електроенергію, Ринок електроенергії, Оператор ринку
Електрика. Фото: прес-служба Донбасенерго
Електрика. Фото: прес-служба Донбасенерго

Середня ціна електричної енергії на ринку "на добу вперед" в об'єднаній енергосистемі України (ОЕС України) знизилася на 32,36% або на 429,81 гривень/МВт-год до 898,4 гривень/МВт-год в порівнянні з 28 листопада.

Про це свідчать дані державного підприємства "Оператор ринку", передають Українські Новини.

Згідно з інформацією на сайті "Оператора ринку" на початку листопада середня ціна електроенергії становила 1 453,43 гривень/МВт-год.

При цьому 28 листопада середня вартість електроенергії становила 1 328,21 гривень/МВт-год.

При цьому в торговій зоні Бурштинського "енергоострова" вартість електроенергії на 29 листопада знизилася на 8,5% або на 160,93 гривень/МВт-год до 1 727,2 гривень/МВт-год в порівнянні з 28 листопада.

Як повідомляли Українські Новини, ціна електроенергії для деяких українців може змінитися.

Також у Ахметова пропонують збільшити на 90% вартість електроенергії для населення.

Більше новин про: Електроенергія Ціна на електроенергію Ринок електроенергії Оператор ринку

Архів
Новини
Зеленський у Вільнюсі пообіцяв розглянути можливість відмови від імпорту електроенергії з Білорусі, – литовські ЗМІ 16:52
В Албанії відбулося третє за тиждень замлетрясение 16:30
Маруся Звіробій. Фото: Facebook/Маруся Звіробій
Після обшуків СБУ Звіробій повторила погрозу підірвати Зеленського 16:28
Проломив людині череп і зламав щелепу - ще один депутат від "Слуги народу" виявився судимимЩе один депутат від "Слуги народу" виявився судимим 16:25
Адміністрація Бориспільській колонії "забула" випустити ув'язненого 16:20
більше новин
Суд дозволив ДБР вилучити в Офісі Президента документи про відпустки та відрядження Порошенка за 5 років 11:24
Норкові ферми можуть залучити в АПК України до 2021 року не менше $ 500 млн інвестиці 09:40
Міжнародні кредитори можуть судитись з Україною в міжнародному арбітражі через справу НАБУ проти Бахматюка 11:15
Тиск держави та НАБУ на Бахматюка призведе до найгіршого сценарію, – Concord Capital 15:29
Глава АМКУ повідомив про рекордні 723 млн грн надходжень до держбюджету від штрафних санкцій 12:51
більше новин
Суд дозволив ДБР вилучити в Офісі Президента документи про відпустки та відрядження Порошенка за 5 років 11:24
Претензії, на яких будується позов ФДМ щодо реприватизації "Укртелекому", юридично сумнівні, – юрист 15:33
Кабмін зафіксує ціну на газ на січень-квітень 2020 11:25
НАБУ затримало Альперіна 19:42 Доповнено
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський обіцяє цінний подарунок тому, хто допоможе знайти контрабандиста Альперіна, який втік від НАБУ 19:36
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok