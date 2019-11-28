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28 листопада 2019, четвер, 14:16 35
Політика 2019-11-28T16:30:06+02:00
Українські Новини
Нацбанк подав позов до суду на Дубинського

Нацбанк подав позов до суду на Дубинського

Позов, Суд, Національний банк України, Олександр Дубинський
Олександр Дубинський
Олександр Дубинський

Національний банк подав позов у суд на депутата Верховної Ради Олександра Дубинського ("Слуга народу") про захист ділової репутації.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Солом'янський районний суд Києва 12 листопада відкрив провадження за позовом Національного банку до Олександра Дубинського про захист ділової репутації центрального банку.

Правління НБУ впевнене, що через Олександра Дубинського, якого в медіа називають "рупором" Ігоря Коломойського, реалізується цілеспрямована інформаційна атака на Національний банк.

Національний банк вимагає від Олександра Дубинського спростувати недостовірну інформацію, поширену ним в мережі Інтернет у записі DubinskyPro в соціальній мережі Facebook і в своєму відеоблозі Youtube.

Зокрема, депутат повідомив, що керівництво Національного банку в особі Якова Смолія та першого заступника Катерини Рожкової нібито організували "злодійську схему", яка полягає в цілеспрямованому виведенні банків з ринку за хабарі від їх акціонерів для подальшої виплати їм компенсації з держбюджету.

Депутат навів приклад виведення Радикал Банку з ринку в 2015 році і нібито проведеної сплати з боку Національного банку на користь бізнесмена - втікача Сергія Курченко майнової шкоди в розмірі 128 млн гривень.

Національний банк вимагає спростування цієї інформації, оскільки: звинувачення в організації злодійський схеми виведення банків з ринку є безпідставними та абсурдними і вводять в оману суспільство.

У свою чергу Дубинський написав, що не знає, що Нацбанк збирається оскаржувати, так як НАЗК офіційно визнало Смолія корупціонером.



Як повідомляли Українські Новини, Національний банк заявив про тиск та інформаційну атаку з боку екс-власника Приватбанку Ігоря Коломойського.

25 листопада учасники мітингу біля Національного банку намагалися увірватися в будівлю.

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