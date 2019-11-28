Регламентний комітет рекомендує Раді припинити повноваження депутата Кучера зі "Слуги народу"

Комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту рекомендує Раді припинити повноваження депутата Олексія Кучера ("Слуга народу") у зв'язку з його призначенням головою Харківської обласної державної адміністрації.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби комітету, передають Українські Новини.

Після розгляду комітетом 28 листопада Рада може проголосувати за складення повноважень депутата Кучера.

Секретаріат комітету уточнив Українським Новинам, що комітет рекомендував розглянути відповідний проєкт постанови і прийняти її в цілому.

34-річний Кучер є депутатом Верховної Ради від фракції "Слуга народу", пройшов до парламенту по округу №179 в Харківській області. Він має скласти повноваження в зв'язку з призначенням президентом Володимиром Зеленським на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації.

Як повідомляли Українські Новини, Кучер став народним депутатом, вигравши за підтримки "Слуги народу" вибори в мажоритарному окрузі 179 в Харківській області. Йому опонував представник Опозиційного блоку, який посів друге місце.

Указом президента від 6 листопада Олексій Кучер був призначений головою Харківської обласної державної адміністрації. Після чого, згідно із Законом, вже на наступний день він написав заяву про складання депутатських повноважень.