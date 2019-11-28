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28 листопада 2019, четвер, 13:30 17
Верховна Рада і партії 2019-11-28T16:00:05+02:00
Українські Новини
Регламентний комітет рекомендує Раді припинити повноваження депутата Кучера зі "Слуги народу"

Регламентний комітет рекомендує Раді припинити повноваження депутата Кучера зі "Слуги народу"

Олексій Кучер, призначення губернатора, Партія
Олексій Кучер. Фото: sluganarodu.kucher/Facebook
Олексій Кучер. Фото: sluganarodu.kucher/Facebook

Комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту рекомендує Раді припинити повноваження депутата Олексія Кучера ("Слуга народу") у зв'язку з його призначенням головою Харківської обласної державної адміністрації.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби комітету, передають Українські Новини.

Після розгляду комітетом 28 листопада Рада може проголосувати за складення повноважень депутата Кучера.

Секретаріат комітету уточнив Українським Новинам, що комітет рекомендував розглянути відповідний проєкт постанови і прийняти її в цілому.

34-річний Кучер є депутатом Верховної Ради від фракції "Слуга народу", пройшов до парламенту по округу №179 в Харківській області. Він має скласти повноваження в зв'язку з призначенням президентом Володимиром Зеленським на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації.

Як повідомляли Українські Новини, Кучер став народним депутатом, вигравши за підтримки "Слуги народу" вибори в мажоритарному окрузі 179 в Харківській області. Йому опонував представник Опозиційного блоку, який посів друге місце.

Указом президента від 6 листопада Олексій Кучер був призначений головою Харківської обласної державної адміністрації. Після чого, згідно із Законом, вже на наступний день він написав заяву про складання депутатських повноважень.

Більше новин про: Олексій Кучер призначення губернатора Партія "Слуга народу" складання повноважень

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