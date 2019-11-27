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27 ноября 2019, среда, 19:56 1022
Верховная Рада и партии 2019-11-27T19:57:23+02:00
Українські Новини
Депутат Кучер из "Слуги народа" может сложить полномочия из-за назначения губернатором

Депутат Кучер из "Слуги народа" может сложить полномочия из-за назначения губернатором

Алексей Кучер, Харьковская ОГА, Назначение губернаторов, сложение полномочий, Партия
Алексей Кучер. Фото: Алексей Кучер/Facebook
Алексей Кучер. Фото: Алексей Кучер/Facebook

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента рассмотрел вопрос сложения полномочий депутата Алексея Кучера ("Слуга народа").

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба комитета.

После рассмотрения комитетом Рада может проголосовать за сложение полномочий депутата Кучера. 34-летний Кучер является депутатом Верховной Рады от фракции "Слуга народа", прошел в парламент по округу №179 в Харьковской области.

Он должен сложить полномочия в связи с назначением Президентом Владимиром Зеленским на должность председателя Харьковской областной государственной администрации.

Как сообщали Українськi Новини, в Раде неделю не могут решить, что делать с заявлением о снятии депутатских полномочий Кучера. Алексей Кучер стал народным депутатом, выиграв при поддержке "Слуги народа" выборы в мажоритарном округе 179 в Харьковской области. Ему оппонировал занявший второе место представитель Оппозиционного блока.

Указом президента от 6 ноября Алексей Кучер был назначен главой Харьковской областной государственной администрации. После чего, согласно Закону, уже на следующий день он написал заявление о сложении депутатских полномочий.

Больше новостей о: Алексей Кучер Харьковская ОГА Назначение губернаторов сложение полномочий Партия "Слуга народа"

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