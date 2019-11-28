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  • Не підвищуємо тариф, а прибираємо пільгу: ціна електроенергії для деяких українців може змінитися
28 листопада 2019, четвер, 12:12 21
Економіка 2019-11-28T13:30:02+02:00
Українські Новини
Не підвищуємо тариф, а прибираємо пільгу: ціна електроенергії для деяких українців може змінитися

Не підвищуємо тариф, а прибираємо пільгу: ціна електроенергії для деяких українців може змінитися

Зелений тариф, Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища, ціни на електроенергію, Електроенергія
Електрика. Фото: pixabay
Електрика. Фото: pixabay

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища пропонує Кабінету Міністрів підняти тариф для побутових споживачів, які споживають понад 500 кВт-год/місяць електричної енергії для компенсації "зеленого" тарифу.

Про це повідомив заступник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Костянтин Чижик у ході "Десятого міжнародного інвестиційного форуму з відновлюваної енергетики", передають Українські Новини.

"Ми пропонуємо підняти тариф для населення, яке споживає понад 500 кВт-год електроенергії на місяць", - сказав він.

Чижик зазначив, що дане рішення пов'язане з тим, що люди, які споживають понад 500 кВт-год/місяць є багатими людьми і при цьому вони субсидуються державою.

"По суті, ми не підвищуємо тариф для них, а просто прибираємо пільгу", - підсумував він.

Як повідомляли Українські Новини, Європейська бізнес асоціація виступає проти ретроспективного перегляду "зеленого тарифу". Раніше Зеленський підписав закон про повернення "зеленого тарифу" розташованим біля приватних будинків СЕС.

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