Не підвищуємо тариф, а прибираємо пільгу: ціна електроенергії для деяких українців може змінитися

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища пропонує Кабінету Міністрів підняти тариф для побутових споживачів, які споживають понад 500 кВт-год/місяць електричної енергії для компенсації "зеленого" тарифу.

Про це повідомив заступник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Костянтин Чижик у ході "Десятого міжнародного інвестиційного форуму з відновлюваної енергетики", передають Українські Новини.

"Ми пропонуємо підняти тариф для населення, яке споживає понад 500 кВт-год електроенергії на місяць", - сказав він.

Чижик зазначив, що дане рішення пов'язане з тим, що люди, які споживають понад 500 кВт-год/місяць є багатими людьми і при цьому вони субсидуються державою.

"По суті, ми не підвищуємо тариф для них, а просто прибираємо пільгу", - підсумував він.

Як повідомляли Українські Новини, Європейська бізнес асоціація виступає проти ретроспективного перегляду "зеленого тарифу". Раніше Зеленський підписав закон про повернення "зеленого тарифу" розташованим біля приватних будинків СЕС.