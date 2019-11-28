Не підвищуємо тариф, а прибираємо пільгу: ціна електроенергії для деяких українців може змінитися

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища пропонує Кабінету Міністрів підняти тариф для побутових споживачів, які споживають понад 500 кВт-год\/місяць електричної енергії для компенсації "зеленого" тарифу. Про це повідомив заступник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Костянтин Чижик у ході "Десятого міжнародного інвестиційного форуму з відновлюваної енергетики", передають Українські Новини. "Ми пропонуємо підняти тариф для населення, яке споживає понад 500 кВт-год електроенергії на місяць", - сказав він. Чижик зазначив, що дане рішення пов'язане з тим, що люди, які споживають понад 500 кВт-год\/місяць є багатими людьми і при цьому вони субсидуються державою. "По суті, ми не підвищуємо тариф для них, а просто прибираємо пільгу", - підсумував він. Як повідомляли Українські Новини, Європейська бізнес асоціація виступає проти ретроспективного перегляду "зеленого тарифу". Раніше Зеленський підписав закон про повернення "зеленого тарифу" розташованим біля приватних будинків СЕС.