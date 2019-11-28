Українцям спростили систему в'їзду в Ізраїль завдяки новим домовленостям

Під час зустрічі заступника міністра внутрішніх справ України Тетяни Ковальчук та міністра внутрішніх справ Ізраїлю Аріє Дери сторони домовилися про поліпшення умов перетинання державного кордону і проходження міграційного та прикордонного контролю громадян.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

За словами Ковальчук, домовленості стосуються того, що будуть створені дві робочі групи.

"Одна робоча група буде створена з представників прикордонних відомств України та Ізраїлю. Прикордонники будуть працювати з обох боків, фіксувати правопорушення і здійснювати превентивні заходи. Вони зможуть фізично бути присутнім при перетині кордону українськими та ізраїльськими громадянами під час в'їзду в аеропортах України та Держави Ізраїль. Прикордонники не зможуть впливати на прийняття рішень, однак вони зможуть обмінюватися досвідом", - розповіла заступник глави МВС.

Друга робоча група, за її словами, буде створена з ізраїльських та українських поліцейських, а також інших представників державної влади, "для того щоб нівелювати будь-які канали нелегального рекрутингу громадян, які їдуть в Ізраїль для нелегального працевлаштування".

У свою чергу міністр внутрішніх справ Ізраїлю зазначив, що Ізраїль "зацікавлений в теплих відносинах з Україною, зокрема у питаннях економічного співробітництва та зростання туристичного потоку".

Аріє Дери і Тетяна Ковальчук. Фото: Держприкордонслужба

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