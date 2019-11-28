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28 листопада 2019, четвер, 11:04 21
Зовнішня політика 2019-11-28T13:30:03+02:00
Українські Новини
Українцям спростили систему в'їзду в Ізраїль завдяки новим домовленостям

Українцям спростили систему в'їзду в Ізраїль завдяки новим домовленостям

Ізраїль, Держприкордонслужба, Безвізовий режим, мвс
Ізраїль. Фото: pexels
Ізраїль. Фото: pexels

Під час зустрічі заступника міністра внутрішніх справ України Тетяни Ковальчук та міністра внутрішніх справ Ізраїлю Аріє Дери сторони домовилися про поліпшення умов перетинання державного кордону і проходження міграційного та прикордонного контролю громадян.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

За словами Ковальчук, домовленості стосуються того, що будуть створені дві робочі групи.

"Одна робоча група буде створена з представників прикордонних відомств України та Ізраїлю. Прикордонники будуть працювати з обох боків, фіксувати правопорушення і здійснювати превентивні заходи. Вони зможуть фізично бути присутнім при перетині кордону українськими та ізраїльськими громадянами під час в'їзду в аеропортах України та Держави Ізраїль. Прикордонники не зможуть впливати на прийняття рішень, однак вони зможуть обмінюватися досвідом", - розповіла заступник глави МВС.

Друга робоча група, за її словами, буде створена з ізраїльських та українських поліцейських, а також інших представників державної влади, "для того щоб нівелювати будь-які канали нелегального рекрутингу громадян, які їдуть в Ізраїль для нелегального працевлаштування".

У свою чергу міністр внутрішніх справ Ізраїлю зазначив, що Ізраїль "зацікавлений в теплих відносинах з Україною, зокрема у питаннях економічного співробітництва та зростання туристичного потоку".

Аріє ДеріАріє Дери і Тетяна Ковальчук. Фото: Держприкордонслужба

Як повідомляли "Українські Новини", у листопаді почали діяти безвізові угоди з низкою країн. Так, 21 листопада українцям дозволили знаходиться в Аргентині протягом півроку а раніше Україна відновила безвізову угоду з Монголією.

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