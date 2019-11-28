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28 листопада 2019, четвер, 10:40 17
Суспільство 2019-11-28T13:15:03+02:00
Українські Новини
"Укрзалізниця" в наступному році збирається збільшити вартість квитків на 22%

"Укрзалізниця" в наступному році збирається збільшити вартість квитків на 22%

Ціни на квитки, Пасажирські перевезення, Потяг, Укрзалізниця
Поїзд. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Поїзд. Фото: Facebook/Укрзалізниця

В ході презентації проекту фінансового плану "Укрзалізниці" на 2020 рік, яка раніше збільшила термін попереднього продажу квитків, стало відомом, що в наступному році вартість квитків на пасажирські перевезення зросте в ціні.

Про це повідомляє прес-служба Центру транспортних стратегій.

Дохід від пасажирських перевезень зросте на 8%, а загальний дохід на 13% в 2020 році. У той же час, тарифи на перевезення будуть збільшуватися на 2,5% за кожний квартал.

"Планується провести індексацію вагонної складової в чотири етапи в цілому на 8,5% за рік. А тарифи на пасажирські перевезення, схоже, чекає повільна індексація - плюс 2% протягом 10 місяців, починаючи з березня - в результаті зростання на 22% відносно початку року", - повідомляють у прес-службі.

В "Укрзалізниці" очікують, що прибуток від пасажирських перевезень зросте на 8%

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що корупція в акціонерному товаристві "Укрзалізниця" "дика" і потрібно приймати кадрові рішення, щоб зупинити цей процес.

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