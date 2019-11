У Техасі на хімзаводі прогриміло два вибухи: людей евакуюють

Повідомляється, що перший вибух на заводі стався близько 01:00 ночі за місцевим часом. В результаті отримали поранення щонайменше три людини. Також постраждала інфраструктура містечка Порт-Нечес.

Другий вибух стався приблизно через 12 годин. А місцева влада забезпечила обов'язкову евакуацію в радіусі 6,5 км від хімзаводу через високу небезпеки нових вибухів.

"Ще один вибух прогримів у другій половині дня середи на Техаському хімічному заводі поблизу Х'юстона, де продовжують горіти хімікати", - йдеться в повідомленні.

Зараз керівництво комбінату докладає зусиль, щоб зберегти неушкодженими резервуари з хімікатами, які знаходяться в безпосередній близькості від місця аварії. Пожежники борються з розповсюдженням вогню. Причину вибухів з'ясовує слідство.

BREAKING: Second explosion caught on camera at TCP. The explosion happened shortly after 2 p.m. today. No reports of additional injuries at this point. You can see an object from the plant flying into the air. Mandatory evacuation ordered. pic.twitter.com/gTgZOKaR66