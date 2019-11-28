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28 листопада 2019, четвер, 10:51 18
Америка 2019-11-28T13:30:04+02:00
Українські Новини
У Техасі на хімзаводі прогриміло два вибухи: людей евакуюють

У Техасі на хімзаводі прогриміло два вибухи: людей евакуюють

TPC Group, Хімічне підприємство, вибухи, Техас

Вчора, 27 листопада, на хімічному підприємстві TPC Group неподалік від Х'юстона, одного з найбільших промислових центрів американського штату Техас, прогриміло два вибухи. Про це повідомляє "Страна" з посиланням на CNN.

Повідомляється, що перший вибух на заводі стався близько 01:00 ночі за місцевим часом. В результаті отримали поранення щонайменше три людини. Також постраждала інфраструктура містечка Порт-Нечес.

Другий вибух стався приблизно через 12 годин. А місцева влада забезпечила обов'язкову евакуацію в радіусі 6,5 км від хімзаводу через високу небезпеки нових вибухів.

"Ще один вибух прогримів у другій половині дня середи на Техаському хімічному заводі поблизу Х'юстона, де продовжують горіти хімікати", - йдеться в повідомленні.

Зараз керівництво комбінату докладає зусиль, щоб зберегти неушкодженими резервуари з хімікатами, які знаходяться в безпосередній близькості від місця аварії. Пожежники борються з розповсюдженням вогню. Причину вибухів з'ясовує слідство.

Як повідомляли Українські Новини, в Балаклії прогриміли десятки вибухів на військових складах.


Також кількість загиблих військових через вибухи в Балаклії збільшилася до 3.

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