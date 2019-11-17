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17 ноября 2019, воскресенье, 15:47 44
Силовые структуры 2019-11-17T16:23:57+02:00
Українські Новини
Количество погибших военных из-за взрыва в Балаклее увеличилось до 3, - Генштаб

Количество погибших военных из-за взрыва в Балаклее увеличилось до 3, - Генштаб

Балаклея, Взрывы боеприпасов в Балаклее, Взрывы в Балаклее, Погибший военный
Взрывы в Балаклее. Скриншот: YouTube
Взрывы в Балаклее. Скриншот: YouTube

Генеральный штаб Вооруженных сил констатирует, что количество погибших военнослужащих в результате взрыва при утилизации боеприпасов на территории арсенала в Балаклее Харьковской области увеличилось до 3 человек.

Об этом говорится в сообщении Генштаба, передают Українськi Новини.

"Сообщаем, что, к сожалению, сегодня, в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи скончался военнослужащий, получивший ранения в результате чрезвычайного происшествия на Центральной артиллерийской базе (г. Балаклея, Харьковская область)", - сказано в нем.

Отмечается, что остальные военнослужащие, также пострадавшие в результате происшествия, находятся на лечении, угроза их жизни отсутствует.

Как сообщали Українськi Новини, ранее сообщалось о гибели 2 военных и ранении 5 из-за взрыва при утилизации боеприпасов на территории арсенала в Балаклее Харьковской области.

Отмечается, что военнослужащие проводили на технической территории воинской части утилизацию остатков боеприпасов, которые нельзя транспортировать.

Командующий Силами логистики генерал-лейтенант Олег Вишневский заявил, что по состоянию на вторую половину дня 16 ноября военный арсенал в Балаклее Харьковской области является безопасным.

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