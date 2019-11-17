Количество погибших военных из-за взрыва в Балаклее увеличилось до 3, - Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных сил констатирует, что количество погибших военнослужащих в результате взрыва при утилизации боеприпасов на территории арсенала в Балаклее Харьковской области увеличилось до 3 человек.

Об этом говорится в сообщении Генштаба, передают Українськi Новини.



"Сообщаем, что, к сожалению, сегодня, в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи скончался военнослужащий, получивший ранения в результате чрезвычайного происшествия на Центральной артиллерийской базе (г. Балаклея, Харьковская область)", - сказано в нем.



Отмечается, что остальные военнослужащие, также пострадавшие в результате происшествия, находятся на лечении, угроза их жизни отсутствует.



Как сообщали Українськi Новини, ранее сообщалось о гибели 2 военных и ранении 5 из-за взрыва при утилизации боеприпасов на территории арсенала в Балаклее Харьковской области.



Отмечается, что военнослужащие проводили на технической территории воинской части утилизацию остатков боеприпасов, которые нельзя транспортировать.



Командующий Силами логистики генерал-лейтенант Олег Вишневский заявил, что по состоянию на вторую половину дня 16 ноября военный арсенал в Балаклее Харьковской области является безопасным.