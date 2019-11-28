Закон про кримінальну відповідальність за фальсифікацію ліків набув чинності: за що світить довічне

Сьогодні, 28 листопада 2019 року, набув чинності закон №284-IX "Про внесення змін у статтю 321-1 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів", який Володимир Зеленський підписав 25 листопада.

Згідно з нормою закону, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою шляхом зловживання службовим становищем, медичним або фармацевтичним працівником, або за допомогою великомасштабного поширення, зокрема інформаційних систем, в тому числі Інтернету, або у великих розмірах, або якщо вони спричинили тривалий розлад здоров'я людини, а також виробництво фальсифікованих лікарських засобів - караються позбавленням волі на строк від 8 до 10 років з конфіскацією майна.

Якщо дії, пов'язані з фальсифікацією ліків, спричинили смерть людини або інші тяжкі наслідки, або вчинені в особливо великих розмірах, то особи караються довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що ціни на ліки не стоять на місці і з кожним місяцем стрімко зростають. На сьогоднішній день можна отримати безкоштовно 254 виду ліків за програмою "Доступні ліки".