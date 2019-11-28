Закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення набув чинності

28 листопада 2019 року набуває чинності закон №263-IX "ПРО внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за придбання таких активів", який КС раніше визнав неконституційним, хоча Євросоюз і спростував аргументи суду про скасування статті про незаконне збагачення.

Закон відновлює кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, а також запускає інститут стягнення в дохід держави необґрунтованих активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Згідно з текстом закону, під активами йдеться про гроші, зокрема які зберігаються в банках й інших фінансових установах, інше майно, майнові права, нематеріальні активи, в тому числі криптовалюти, обсяг зменшення фінансових зобов'язань, а також роботи або послуги, надані особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Нагадаємо, Рада проголосувала за повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення 31 жовтня, Зеленський схвалив закон 25 листопада. США відразу ж похвалили Україну "за крок у боротьбі з корупцією".