Зеленский одобрил возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №1031 об уголовной ответственности за незаконное обогащение, за который ранее проголосовали 259 депутатов Верховной Рады. Информация о подписании законопроекта главой государства содержится в карточке законопроекта на сайте парламента, передают Українські Новини.

Отметим, что Рада проголосовала за возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение 31 октября 259 голосами при минимально необходимых 226.

Согласно документу, приобретение чиновником активов, стоимость которых превышает его доходы более чем на 6,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (на данный момент – 6,2 млн гривен) наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

При этом под активами подразумеваются денежные средства (в том числе наличные средства, средства, находящиеся на банковских счетах или на хранении в банках или других финансовых учреждениях), другое имущество, имущественные права, нематериальные активы, в том числе криптовалюта, объем уменьшения финансовых обязательств, а также работы или услуги, предоставленные лицу, уполномоченному на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Кроме этого, в документе указано, что активы, стоимость которых равна или превышает 200 размеров минимальной заработной платы (сейчас - 834,6 тыс. гривен), являющиеся предметом спора и на которые наложен арест с запретом использования, передаются по согласию владельца или судом Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Меры по выявлению необоснованных активов и сбор доказательств их необоснованности возлагаются на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), в отдельных случаях – на Государственное бюро расследований (ГБР) и Генеральную прокуратуру.

Согласно документу, прокурору с целью выявления необоснованных активов и сбора доказательств их необоснованности предоставляется прямой доступ к автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных, держателем (администратором) которых являются государственные органы или органы местного самоуправления.

При этом право на обращение в суд предлагается предоставить прокурору САП, если ответчиками являются прокуроры НАБУ или САП - прокурорам Генпрокуратуры.

Рассмотрение дел о признании необоснованными активов и их взыскания в пользу государства предлагается отнести к юрисдикции Высшего антикоррупционного суда.

Документом также определяется возможность рассмотрения дел о приобретении чиновником незаконных активов за 3 года до вступления закона в силу.

Как сообщали Українські Новини, НАБУ закрыло все дела о незаконном обогащении после признания привлечения к уголовной ответствености за незаконное обогащение неконституционным.

Ранее Зеленский предложил прошлому созыву Рады вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение, однако голосование было провалено.