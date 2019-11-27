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27 листопада 2019, середа, 23:38 8
Судова влада 2019-11-27T23:41:31+02:00
Українські Новини
Суддя виніс неправосудне рішення у Запоріжжі: тепер він сам потрапить під суд

Суддя виніс неправосудне рішення у Запоріжжі: тепер він сам потрапить під суд

Суддя, Вища рада правосуддя, ВСП, ДБР, Держбюро розслідувань
Суд. Фото: aval
Суд. Фото: aval

Державне бюро розслідувань (ДБР) направило в суд справу судді, який виносив неправосудні рішення в Запоріжжі.

Про це сказано в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.

ДБР класифікує справу за ч. 2 ст. 375 (винесення завідомо неправосудного рішення, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу. Досудове розслідування проводилося в Мелітополі. Розслідування встановило, що суддя виніс завідомо неправосудне рішення у справі про витребування боргу.

Зазначене рішення дозволило відповідачу продати майно, на яке було накладено арешт, і не повертати боргу. Рішення суду завдало потерпілому збитки на суму понад 890 тис. гривень. Крім того, потерпілий поскаржився на дії судді до Вищої ради правосуддя.

Суддю було звільнено з посади за результатами розгляду скарги потерпілого. Судді загрожує від 5 до 8 років в'язниці.

Як повідомляли Українські Новини, суд заарештував скляну банку судді-хабарника. Також у Сумах суддя попався на хабарі у 2 тисячі доларів. Раніше суд відпустив під заставу 120 тисяч гривень одеського суддю-хабарника.

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