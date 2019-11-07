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07 ноября 2019, четверг, 14:34 46
Судебная власть 2019-11-07T15:00:05+02:00
Українські Новини
В Сумах судья попался на взятке в 2 тысячи долларов

В Сумах судья попался на взятке в 2 тысячи долларов

Коррупция, Судья, НАБУ, Заречный районный суд Сум
НАБУ задержало судью на взятке. Фото: НАБУ
НАБУ задержало судью на взятке. Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро задержало судью Заречного районного суда Сум при получении взятки размером 2 тыс. долларов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы бюро, передают Українськi Новини.

"7 ноября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили с поличным судью Заречного районного суда г. Сумы после получения им неправомерной выгоды в размере 2 тыс. долл. США", - сказано в нем.

Отмечается, что судья требовал неправомерную выгоду у гражданина за вынесение решения о непривлечении его к административной ответственности.

На данный момент осуществляются неотложные следственные действия, решается вопрос об уведомлении лицу о подозрении.

НАБУ задержало судью на взятке. Фото: НАБУНАБУ задержало судью на взятке. Фото: НАБУ

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве разоблачили судью, адвокатов и нотариуса, пытавшихся завладеть недвижимостью в центре столицы.

Ранее суд отпустил под залог 120 тысяч гривен одесского судью-взяточника.

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