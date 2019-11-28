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28 листопада 2019, четвер, 05:55 7
Життя 2019-11-28T08:15:01+02:00
Українські Новини
Астрологи назвали три знака, яким варто утриматися від покупок на Чорну п'ятницю

Астрологи назвали три знака, яким варто утриматися від покупок на Чорну п'ятницю

Гороскоп, Чорна П'ятниця, гороскоп на завтра, Покупки
Гороскоп. Фото: horoscopes
Гороскоп. Фото: horoscopes

У той час як астрологи розповіли, яким знакам зодіаку не пощастить у рік Щура і як привернути удачу, з середини дня 28 листопада по 30 листопада буде вдалий час для знайомств і угод, однак Овнам, Терезам і Ракам варто контролювати свої витрати.

Про це йдеться в повідомленні "Астропсихології" на сторінці в соцмережі Facebook.

Згідно з ним, у цей час Місяць буде знаходитися в Козерозі, що допоможе повернути важливі справи до кращого Козерогам, Тельцям, Дівам, Рибам, Скорпіонам, проте переважно першої декади, хоча і іншим варто "тримати руку на пульсі".

В п'ятницю для Козерогів, Раків, Дів, Риб і Скорпіонів другої декади добре пройдуть зустрічі, підписання паперів, покупки, у тому числі техніки. Тельці ж зможуть краще відрегулювати інформаційні потоки, провести листування і зустрічі.

Астрологи радять не планувати нічого грандіозного, а просто зайнятися справами, оскільки "вкладення в роботу окупляться сторицею".

Для Овнів і Терезів 28-30 грудня будуть не найуспішнішими днями, однак і невдалими їх назвати не можна. Першій декаді Овнів, Терезів і Рака варто стежити за витратами і поворотами в коханні.

Раніше Українські Новини писали, яким буде останній місяць року і кому точно пощастить, а також кому пощастить відразу після бою курантів.

Тим часом стало відомо, які товари дійсно стануть дешевше в Чорну п'ятницю.

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