Астрологи назвали три знака, яким варто утриматися від покупок на Чорну п'ятницю

У той час як астрологи розповіли, яким знакам зодіаку не пощастить у рік Щура і як привернути удачу, з середини дня 28 листопада по 30 листопада буде вдалий час для знайомств і угод, однак Овнам, Терезам і Ракам варто контролювати свої витрати.

Про це йдеться в повідомленні "Астропсихології" на сторінці в соцмережі Facebook.

Згідно з ним, у цей час Місяць буде знаходитися в Козерозі, що допоможе повернути важливі справи до кращого Козерогам, Тельцям, Дівам, Рибам, Скорпіонам, проте переважно першої декади, хоча і іншим варто "тримати руку на пульсі".

В п'ятницю для Козерогів, Раків, Дів, Риб і Скорпіонів другої декади добре пройдуть зустрічі, підписання паперів, покупки, у тому числі техніки. Тельці ж зможуть краще відрегулювати інформаційні потоки, провести листування і зустрічі.

Астрологи радять не планувати нічого грандіозного, а просто зайнятися справами, оскільки "вкладення в роботу окупляться сторицею".

Для Овнів і Терезів 28-30 грудня будуть не найуспішнішими днями, однак і невдалими їх назвати не можна. Першій декаді Овнів, Терезів і Рака варто стежити за витратами і поворотами в коханні.

Раніше Українські Новини писали, яким буде останній місяць року і кому точно пощастить, а також кому пощастить відразу після бою курантів.

Тим часом стало відомо, які товари дійсно стануть дешевше в Чорну п'ятницю.