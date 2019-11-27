Верховна Рада сьогодні працювала без електрики при світлі ліхтариків

Сьогодні ввечері електрика в центрі Києва пропало через обрив лінії: лагодити її всю ніч. До цих пір не усунені неполадки. Але ненадовго була знеструмлена і Верховна Рада, де проходили слухання з питань екології. Про те, як працювала Рада, повідомляє "Страна".

Політики поділилися у Facebook фото і відео, як це було.

"Сьогодні відчула що таке форс-мажор! Так виглядає парламент, коли зникло світло, а повний зал учасників парламентських слухань! Символічно, тому слухання з питань екології", - написав у Facebook заступник голови парламенту Олена Кондратюк, і прикріпила фото забезпеченої Верховної Ради.

Також фото блекаут в парламенті опублікував у Facebook Євген Нікулін:

Як повідомляли Українські Новини, електрика в центрі Києва пропало через обрив лінії: лагодити її всю ніч.

У центрі Києва відключилася електрика: знеструмлено Печерськ і бульвар Лесі Українки.