Верховна Рада сьогодні працювала без електрики при світлі ліхтариків

Сьогодні ввечері електрика в центрі Києва пропало через обрив лінії: лагодити її всю ніч. До цих пір не усунені неполадки. Але ненадовго була знеструмлена і Верховна Рада, де проходили слухання з питань екології. Про те, як працювала Рада, повідомляє "Страна". Політики поділилися у Facebook фото і відео, як це було. "Сьогодні відчула що таке форс-мажор! Так виглядає парламент, коли зникло світло, а повний зал учасників парламентських слухань! Символічно, тому слухання з питань екології", - написав у Facebook заступник голови парламенту Олена Кондратюк, і прикріпила фото забезпеченої Верховної Ради. Також фото блекаут в парламенті опублікував у Facebook Євген Нікулін: Як повідомляли Українські Новини, електрика в центрі Києва пропало через обрив лінії: лагодити її всю ніч. У центрі Києва відключилася електрика: знеструмлено Печерськ і бульвар Лесі Українки.