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27 листопада 2019, середа, 21:47 5
Верховна Рада і партії 2019-11-27T22:30:01+02:00
Українські Новини
Верховна Рада сьогодні працювала без електрики при світлі ліхтариків

Верховна Рада сьогодні працювала без електрики при світлі ліхтариків

електрика, відсутність електрики

Сьогодні ввечері електрика в центрі Києва пропало через обрив лінії: лагодити її всю ніч. До цих пір не усунені неполадки. Але ненадовго була знеструмлена і Верховна Рада, де проходили слухання з питань екології. Про те, як працювала Рада, повідомляє "Страна".

Політики поділилися у Facebook фото і відео, як це було.

"Сьогодні відчула що таке форс-мажор! Так виглядає парламент, коли зникло світло, а повний зал учасників парламентських слухань! Символічно, тому слухання з питань екології", - написав у Facebook заступник голови парламенту Олена Кондратюк, і прикріпила фото забезпеченої Верховної Ради.

Також фото блекаут в парламенті опублікував у Facebook Євген Нікулін:

Як повідомляли Українські Новини, електрика в центрі Києва пропало через обрив лінії: лагодити її всю ніч.

У центрі Києва відключилася електрика: знеструмлено Печерськ і бульвар Лесі Українки.

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