В центре Киева отключилось электричество: обесточен Печерск и бульвар Леси Украинки

Печерский район города Киева погрузился во тьму из-за аварийной ситуации. Как сообщают местные жители, из-за аварийной ситуации не работают светофоры и образовались пробки. Возле метро Печерская транспорт практически парализован. Об этом сообщает "Страна".

Без электроэнергии остались жители бульвара Леси Украинки и улицы Евгения Коновальца и улице Ивана Кудри. Также ранее сообщалось о том, что свет погас в здании Верховной Рады Украины прямо во время парламентских слушаний. Один из активистов выступал с докладом о приоритетах в экологической политике на ближайшие пять лет и в это время в здании отключилось электричество. Народные депутаты вынуждены были включить фонари на мобильных телефонах.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Киеве на Оболони массово отключили электричество. В трансформаторной будке произошло короткое замыкание и она загорелась, после чего произошел взрыв. Никто не пострадал, но некоторые улицы на Оболони остались без света.

Также ранее в столичном Печерске внезапно пропало электричество.